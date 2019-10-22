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"Очень понравилось": Волочкова затащила в постель красавчика

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина провела ночь с новым другом

На днях Анастасия Волочкова показывала, как расслаблялась с диким котом в ресторане, а сегодня животное уже оказалось дома у танцовщицы. Как пояснила сама балерина, кот временно гостит у нее. После ночи с красивым котом, балерина сняла его в своей постели.

"Царственный кот. Мне под стать. А поспать на моих платьях в будуаре спальни Винчи очень понравилось", – добавила Волочкова в Инстаграм.

Подписчики дикой кошкой породы сервал восхищаются, но беспокоятся за домашнего кота Волочковой.

"Красавец кот", "у него даже лапки, как у балеринок", "Анастасия! Вы очень шикарны с этой кошкой", "Какой красавчик", "Эта дикая кошка может загрызть вашего домашнего", "Прекрасное создание, так и хочется обнимать и гладить", "Кот как из сказки", – написали под фото Волочковой в Инстаграм (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее "Утро" публиковало фото Волочковой в образе бабочки и видео, где танцовщица раздвигает ноги.  

Дарья ПЕТРОВА
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