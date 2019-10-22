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Богомолов лишился чувств после скандала

Богомолов лишился чувств после скандала
Константин Богомолов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Режиссер плохо слышит и отказывается говорить

На последней конференции в Театре на Малой Бронной выяснилось, что цены на некоторые спектакли вырастут до 10-15 тыс. рублей. Новость о таком существенном росте цен возмутила многих. На вопросы журналистов художественный руководитель театра Константин Богомолов не ответил – он резко лишился сразу нескольких чувств.

СМИ добиться комментария от мужа Ксении Собчак по телефону не удалось – режиссер заявил, что не слышит, ответить на вопрос он также не смог.

"Я вас очень плохо слышу. Очень плохо", – цитирует Богомолова Teleprogramma.pro. После художественный руководитель театра повесил трубку и игнорировал звонивших журналистов.

На пресс-конференции Богомолов рассказал о планах театра на два года. За это время полностью обновится репертуар театра, чтобы он стал более актуальным и современным. Также муж Ксении Собчак объяснил, почему повышается стоимость билетов. 

"Мы хотим повысить цены, потому что наш театр должен зарабатывать деньги, а не ждать господдержку или помощь от спонсоров. Мы не хотим быть иждивенцами. Мы должны зарабатывать, чтобы платить достойную зарплату актерам и делать новые постановки на собственные средства", – цитирует слова режиссера "КП".

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Дарья ПЕТРОВА
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