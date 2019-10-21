Девушку засняли в больнице

Нино Нинидзе опубликовала в своем Инстаграм фото с беременным животом. На снимке полуголая актриса сидит на больничной кровати в окружении врачей.

В комментариях тут же начали обсуждать интересное положение возлюбленной Максима Виторгана, но сама она пояснила: на фотографии просто момент со съемок нового фильма.

"Я уже подумала от Виторгана беременная", "очень быстро, наверное", "А что если от Виторгана?", "когда успел вырасти до такого размера?!", "никто свечку не держал, с какого времени у них интимные отношения", – высказались в Инстаграм Нино Нинидзе (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Недавно Нинидзе и Виторган посетили кинопремьеру, на которой также были Собчак и Богомолов. После мероприятия в социальных сетях начали сравнивать бывшего и нынешнего супругов Ксении Собчак. Пользователи единогласно решили, что Максим Виторган выглядит гораздо лучше Константина Богомолова.