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Измученному Собчак Виторгану подарили молодую красотку

Измученному Собчак Виторгану подарили молодую красотку
Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер обрел счастье после расставания с бывшей женой

Максим Виторган перестал скрывать свои отношения с Нино Нинидзе. Актриса все чаще появляется в социальных сетях актера и, и похоже, успела подружиться с его старшей дочерью Полиной. На одном из роликов они поют вместе.

Музыкальные данные Нино Нинидзе не оставил без внимания продюсер Андрей Разин. Он пригласил актрису в группы и назвал ее настоящим "подарком судьбы" для Виторгана.

"Намучился бедолага Виторган, видимо за это ему судьба преподнесла такой подарок, как Нино",

– написал продюсер в своем Инстаграм.

Голос Нино Нинидзе оценили и подписчики Максима Виторгана. Также они напомнили, что пару лет красотка пыталась стать участницей шоу "Голос", но никто из судей так и не повернулся к ней.

Если Нино Ниндзе вызывает у поклонников своего возлюбленного только восхищение, то к его дочери у комментаторов есть вопросы. В Интернете уверены, что Полина Виторган совсем недавно была очень близка с Ксенией Собчак, а сейчас быстро переключилась на новую пассию знаменитого отца.

"Дочка буквально год назад все Собчак в глазки заглядывала. Наверное, кого ни приведи со всеми дружбу заводит. Вроде бы и не плохо, но как-то прям сразу в десна...", "Все что не делается к лучшему...каждый получил свое: кто-то нежное существо, а кто-то эпотажного самовлюбленного чудика", "Нино чудесная, красивая и талантливая", "Полина же вроде с Собчак дружит", - прокомментировали в Инстаграм Виторгана.

Ранее Ксению Собчак предупредили о скором разводе с Константином Богомоловым. 

Дарья ПЕТРОВА
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