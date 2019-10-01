Нибиру
- Смертельная атака Нибиру: конец света будет на этой неделе
- В США подбили корабль Нибиру
- Конец близок: черная дыра оказалась рядом с Землей
Секрет молодости 72-летней Софии Ротару не дает покоя многим. Даже в солидном возрасте артистке удается выглядеть свежо и привлекательно. Возможно, оставаться красивой звезде помогает маска, в которой артистка выходит на публику.
Как утверждают журналисты, Ротару использует специальный пластический грим последние 8 лет.
"Нам тут сдали "рецепт вечной молодости" Софии Ротару – маска. В смысле, не какая-то волшебная уходовая маска, а пластический грим, в котором певица появляется на людях",
– пишет Telegram-канал "Антиглянец".
Также сохранять внешние данные Ротару позволяет правильное питание и профессионалы в области красоты. Как утверждают эксперты, знаменитости подняли щеки с помощью лифтинга, также улучшили состояние кожи на шее и веках, имели место быть операции на теле.
Ранее "Утро" раскрыло секрет красоты и молодости Аллы Пугачевой.
Нежелание победительницы конкурса красоты говорить на родном языке вызвало скандал в Незалежной
Эксперт пришел к неутешительному выводу: место преступления зачистили много лет назад