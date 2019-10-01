Певица появляется на людях в маске

Секрет молодости 72-летней Софии Ротару не дает покоя многим. Даже в солидном возрасте артистке удается выглядеть свежо и привлекательно. Возможно, оставаться красивой звезде помогает маска, в которой артистка выходит на публику.

Как утверждают журналисты, Ротару использует специальный пластический грим последние 8 лет.

"Нам тут сдали "рецепт вечной молодости" Софии Ротару – маска. В смысле, не какая-то волшебная уходовая маска, а пластический грим, в котором певица появляется на людях",

– пишет Telegram-канал "Антиглянец".

Также сохранять внешние данные Ротару позволяет правильное питание и профессионалы в области красоты. Как утверждают эксперты, знаменитости подняли щеки с помощью лифтинга, также улучшили состояние кожи на шее и веках, имели место быть операции на теле.

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