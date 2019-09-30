Участница телепроекта пожаловалась на высокую температуру и простуду

Ольга Рапунцель поделилась с подписчиками своими проблемами. Ее годовалая дочка Василиса сильно заболела. Переживающей участницей "Дома-2" пришлось вызвать на проект бригаду скорой помощи.

"Я еще та паникерша, распереживалась, растрогалась за нашу малышку, вызвали скорую, на следующий день приехал наш врач, назначил нам лечение, и мы сейчас на больничном, когда болеют наши детки, так и хочется всю эту болячку взять на себя",

– написала участница телепроекта в личном аккаунте.

Поклонники телепроекта по-разному отнеслись к переживаниям Ольги Рапунцель: одни желают ее дочери скорейшего выздоровления, другие подписчики считают, что девушка специально нагнетает ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание.

"Ох, когда дети болеют – ничего страшнее не может быть...", "Какой больничный? Ты че работаешь?", "Как будто первый раз заболела", "Зачем скорую вызывать? Сама не могла справиться?", "Все болеют, ничего страшного в этом нет", "Вы и так деньги лопатой гребете, хватит", – высказались подписчики в Инстаграм Ольги Рапунцель.

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