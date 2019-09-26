Артистка оголила грудь и похвасталась телом в туалете

Ольга Бузова раскрыла один из секретов своей стройной фигуры – звезда регулярно занимается спортом. Продемонстрировать результаты своих тренировок ведущая "Дома-2" решила в туалете, где задрала футболку. Все подписчики смогли рассмотреть кубики пресса и грудь знаменитости без лифчика, которая также попала в кадр.

Демонстрировать ягодицы на камеру Бузова отказалась, заявив, что зрители увидят их на концерте.

"Без фотошопа. После ужина", – говорит звезда, хвастаясь фигурой.

Оголять тело Бузова привыкла не только дома, но и на улице. В Благовещенске, где певица дает свой концерт, она расстегнула кофту и позировала перед фотографом в спортивном лифе и с голым животом. Поклонники предположили, что в скором времени звезда может заболеть.

"Не слишком легко вы одеты, дня наших холодов ?! И так очень часто болеете", "Опять будешь жаловаться на болезнь", "Ольга, застегнитесь лучше", – советуют подписчики Бузовой в Инстаграм.

Ранее "Утро" рассказало о конфликте ведущих "Дома-2" Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.