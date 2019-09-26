Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Без фотошопа": Бузова сняла домашнее видео без нижнего белья

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка оголила грудь и похвасталась телом в туалете

Ольга Бузова раскрыла один из секретов своей стройной фигуры – звезда регулярно занимается спортом. Продемонстрировать результаты своих тренировок ведущая "Дома-2" решила в туалете, где задрала футболку. Все подписчики смогли рассмотреть кубики пресса и грудь знаменитости без лифчика, которая также попала в кадр.

Демонстрировать ягодицы на камеру Бузова отказалась, заявив, что зрители увидят их на концерте.

"Без фотошопа. После ужина", – говорит звезда, хвастаясь фигурой.

Оголять тело Бузова привыкла не только дома, но и на улице. В Благовещенске, где певица дает свой концерт, она расстегнула кофту и позировала перед фотографом в спортивном лифе и с голым животом. Поклонники предположили, что в скором времени звезда может заболеть.

"Не слишком легко вы одеты, дня наших холодов ?! И так очень часто болеете", "Опять будешь жаловаться на болезнь", "Ольга, застегнитесь лучше", – советуют подписчики Бузовой в Инстаграм.

Ранее "Утро" рассказало о конфликте ведущих "Дома-2" Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"На психа похож": муж Собчак напугал снимком после свадьбы

Режиссера сравнили с чертом и указали ему на недостатки

Зеленского перекосило от Путина

Президент Украины не смог сдержать эмоций

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей