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Ольга Бузова раскрыла один из секретов своей стройной фигуры – звезда регулярно занимается спортом. Продемонстрировать результаты своих тренировок ведущая "Дома-2" решила в туалете, где задрала футболку. Все подписчики смогли рассмотреть кубики пресса и грудь знаменитости без лифчика, которая также попала в кадр.
Демонстрировать ягодицы на камеру Бузова отказалась, заявив, что зрители увидят их на концерте.
"Без фотошопа. После ужина", – говорит звезда, хвастаясь фигурой.
Оголять тело Бузова привыкла не только дома, но и на улице. В Благовещенске, где певица дает свой концерт, она расстегнула кофту и позировала перед фотографом в спортивном лифе и с голым животом. Поклонники предположили, что в скором времени звезда может заболеть.
"Не слишком легко вы одеты, дня наших холодов ?! И так очень часто болеете", "Опять будешь жаловаться на болезнь", "Ольга, застегнитесь лучше", – советуют подписчики Бузовой в Инстаграм.
Ранее "Утро" рассказало о конфликте ведущих "Дома-2" Ксении Бородиной и Ольги Бузовой.
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