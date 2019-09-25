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"Еле-еле прихожу в себя": Собчак потеряла зубы и волосы

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая откровенно рассказала о последствиях родов

Ксения Собчак публично призналась, как страдала после рождения сына Платона. Журналистка рассказала, что после беременности лишилась волос и начала терять свои зубы. Теперь экс-ведущая "Дома-2" не верит в рассказы о благотворном влиянии деторождения на женский организм.

"Рассказ про то, как роды живительно влияют на женщину – это полное вранье, не верьте. Я это тоже слышала до родов. У меня выпали все волосы, посыпались все зубы. <…> Я еле-еле прихожу в себя",

– смеясь, говорила Ксения в своем шоу "Осторожно, Собчак".

Кадр youtube.com

Светлана Лобода, которая участвовала в разговоре, наоборот, отметила, что роды – это ее способ омоложения.

 "Я молодею после родов. Я выгляжу классно. С каждой беременностью я все лучше", – ответила Лобода.

Ранее Светлана Лобода откровенно рассказала о своих отношениях с Тиллем Линдеманном. 

Дарья ПЕТРОВА
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