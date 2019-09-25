Певица не стала отрицать роман с артистом

Слухи об отношения Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном ходят давно, но узнать о их романе побольше удалось только Ксении Собчак. На интервью с певицей журналистка вспомнила о том, что когда-то Светлана заявила, что не может говорить об отношениях из-за контракта.

Какое именно соглашение заключено между артистами неизвестно, Собчак в шутку предположила, что там написано: "я, Светлана Лобода, обязуюсь никогда не говорить про Тилля".

"Проговорилась, а я ведь даже не могу об этом говорить. Я не в рабстве, я в любви. Ты мне очень симпатична, но ты ничего не получишь в ответ",

– ответила Светлана.

Позже артистка добавила, что встретила человека, под которого может прогнуться и быть для него "маленькой кошечкой". Сохранять такие трепетные отношения с солистом группы Rammstein, ей позволяет то, что влюбленные много времени проводят на расстоянии.

"Когда вы встречается у вас любовь. А потом раз – и этот человек улетел. И ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой. А потом раз и этот человек снова приехал",

– рассказала певица Ксении в ее YouTube-шоу "Осторожно Собчак".

По слухам, именно Тилль Линдеманн стал отцом младшей дочери Светланы Лободы. Музыканту удалось наладить отношения и со старшим ребенком артистки: на шее девочка носит подарок от музыканта – серебряную муху.

Ранее "Утро" опубликовало самые сексуальные фотографии Светланы Лободы.