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Слухи об отношения Светланы Лободы с Тиллем Линдеманном ходят давно, но узнать о их романе побольше удалось только Ксении Собчак. На интервью с певицей журналистка вспомнила о том, что когда-то Светлана заявила, что не может говорить об отношениях из-за контракта.
Какое именно соглашение заключено между артистами неизвестно, Собчак в шутку предположила, что там написано: "я, Светлана Лобода, обязуюсь никогда не говорить про Тилля".
"Проговорилась, а я ведь даже не могу об этом говорить. Я не в рабстве, я в любви. Ты мне очень симпатична, но ты ничего не получишь в ответ",
– ответила Светлана.
Позже артистка добавила, что встретила человека, под которого может прогнуться и быть для него "маленькой кошечкой". Сохранять такие трепетные отношения с солистом группы Rammstein, ей позволяет то, что влюбленные много времени проводят на расстоянии.
"Когда вы встречается у вас любовь. А потом раз – и этот человек улетел. И ты шикарно себя чувствуешь, потому что занимаешься работой. А потом раз и этот человек снова приехал",
– рассказала певица Ксении в ее YouTube-шоу "Осторожно Собчак".
По слухам, именно Тилль Линдеманн стал отцом младшей дочери Светланы Лободы. Музыканту удалось наладить отношения и со старшим ребенком артистки: на шее девочка носит подарок от музыканта – серебряную муху.
Ранее "Утро" опубликовало самые сексуальные фотографии Светланы Лободы.
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