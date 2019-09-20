Наряд знаменитости едва прикрывал интимные места

Светлана Лобода несколько лет подряд входила в рейтинг 100 самых сексуальных женщин по версии мужских журналов. Красивой блондинке действительно есть, что показать: артистка обладает стройными ногами, тонкой талией и женственными формами.

Лобода не упускает возможности похвастаться свои телом даже на сцене. Например, в последнее время певица выходит к зрителям в наряде, едва закрывающем ее интимные места. На фото видно, что на певице нет лифчика, поэтому часть груди попадает в кадр. А боковые разрезы на мини-юбке полностью обнажают бедра девушки, следов от белья при этом не видно.

В Инстаграм Лобода раскрыла один из секретов своего идеального тела: даже на отдыхе певица не забывает о физических упражнениях и поддерживает форму ягодиц с помощью резинки.

Тело 36-летней звезды вызывает восхищение у множества ее фанатов – за жизнью артистки в социальных сетях следят 5,5 млн. человек. После фото Светланы в шпагате некоторые из них начали писать, что артистка превзошла сама Анастасию Волочкову.

Сама Светлана Лобода никогда не подтверждала, что ложилась под нож пластического хирурга. Специалисты же считают, что она лукавит. Сравнив фото Лободы до и после, эксперт "Обозревателя" сделал вывод, что артистка увеличивала губы, сделала пластику носа и, возможно, груди.

Поклонники к эротичным фото любимой артистки относятся положительно. Под фото и видео Лободу заваливают тысячами комплиментов.

"Красотка", "Просто суперзвезда", "Идеальные формы", "Огненная женщина", "Очень красивая и талантливая женщина", "Бомбовая Света", "Фигура бомба", "Слишком шикарная", "Все проветривается", – комментируют фото артистки в социальных сетях.

Свою личную жизнь сексуальная Светлана Лобода тщательно скрывает. Известно, что певица воспитывает двух дочек. Младшую, по слухам, она родила от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Ранее Светлану Лободу попросили быть скромнее после фото в лифчике в самолете.



