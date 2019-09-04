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Светлана Лобода опубликовала в социальных сетях снимок, на котором она лежит босиком в спортивном лифчике в самолете. Нескромную позу артистка себе может позволить, ведь она не мешает другим пассажирам – все происходит на частном самолете.
На личном транспорте Лобода отправилась в латвийский город Клайпеда, где даст концерт. Поклонники артистки с нетерпением ждут ее выступления и не упускают возможности прокомментировать постельное фото звезды. Многим поза блондинки показалась вызывающей.
"Разлеглась принцесса", "А, может, чуть скромнее надо!", "Опять понты", "Надо быть скромнее", "Все хвастается своим богатством",
– написали в Instagram.
Ранее Светлане Лободе досталось за странный наряд: звезда вышла на сцену петь песню Аллы Пугачевой в накидке, похожей на одежду святых, и нимбе на голове. Тогда артистку обвинили в богохульстве.
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