Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

"Надо быть скромнее": Лобода в лифчике развалилась в самолете

Светлана Лобода. Фото: пресс-служба
Звезду упрекнули в хвастовстве

Светлана Лобода опубликовала в социальных сетях снимок, на котором она лежит босиком в спортивном лифчике в самолете. Нескромную позу артистка себе может позволить, ведь она не мешает другим пассажирам – все происходит на частном самолете.

На личном транспорте Лобода отправилась в латвийский город Клайпеда, где даст концерт. Поклонники артистки с нетерпением ждут ее выступления и не упускают возможности прокомментировать постельное фото звезды. Многим поза блондинки показалась вызывающей.

"Разлеглась принцесса", "А, может, чуть скромнее надо!", "Опять понты", "Надо быть скромнее", "Все хвастается своим богатством",

– написали в Instagram.

Ранее Светлане Лободе досталось за странный наряд: звезда вышла на сцену петь песню Аллы Пугачевой в накидке, похожей на одежду святых, и нимбе на голове. Тогда артистку обвинили в богохульстве.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей