"Моя орхидея не испорчена": Водонаева рассказала о родах

Звезда телепроекта "Дом-2" раскрыла пикантные подробности о материнстве

Алена Водонаева часто отвечает на самые интересующие ее поклонников вопросы. На этот раз они захотели узнать, как знаменитость рожала. "Вы сами рожали или кесарево?", – спросил один из пользователей.

Водонаева не постеснялась рассказать о таких интимных вещах и добавила пикантные подробности о состоянии своих половых органов.

"Моя орхидея не испорчена родами. Кесарево по необходимости. Тазовое смешанное предлежание. Спасибо, сынок",

– написала Водонаева в Instagram.

Сына Богдана красотка родила от своего первого мужа бизнесмена Алексея Малакеева. Спустя несколько лет после рождения мальчика, пара рассталась. Супруги сохранили хорошие отношения ради сына и в этом году приняли совместное решение не отправлять Богдана в школу. Теперь мальчик будет учиться дома.

"Мой сын будет учится больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы в перспективе поступить туда, куда мы с его отцом хотим, чтобы он поступил", – рассказала экс-участница "Дома-2" подписчикам.

Раннее Алена Водонаева повертела ягодицами в обтягивающем латексном платье.