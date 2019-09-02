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"Моя орхидея не испорчена": Водонаева рассказала о родах

Алена Водонаева. Фото: www.globallookpress.com
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Алена Водонаева часто отвечает на самые интересующие ее поклонников вопросы. На этот раз они захотели узнать, как знаменитость рожала. "Вы сами рожали или кесарево?", – спросил один из пользователей.

Водонаева не постеснялась рассказать о таких интимных вещах и добавила пикантные подробности о состоянии своих половых органов.

Фото: instagram.com/alenavodonaeva

"Моя орхидея не испорчена родами. Кесарево по необходимости. Тазовое смешанное предлежание. Спасибо, сынок",

– написала Водонаева в Instagram.

 Сына Богдана красотка родила от своего первого мужа бизнесмена Алексея Малакеева. Спустя несколько лет после рождения мальчика, пара рассталась. Супруги сохранили хорошие отношения ради сына и в этом году приняли совместное решение не отправлять Богдана в школу. Теперь мальчик будет учиться дома.

"Мой сын будет учится больше, чем его ровесники. Все это делается для того, чтобы в перспективе поступить туда, куда мы с его отцом хотим, чтобы он поступил", – рассказала экс-участница "Дома-2" подписчикам.

Раннее Алена Водонаева повертела ягодицами в обтягивающем латексном платье. 

Дарья ПЕТРОВА
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