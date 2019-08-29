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Кудрявцеву обсмеяли за траурное платье и торчащий живот

Кудрявцеву обсмеяли за траурное платье и торчащий живот
Лера Кудрявцева. Фото: www.globallookpress.com
Тело звезды выглядело неидеально в неудачном наряде

Лера Кудрявцевой была одной из ведущих фестиваля "Новая волна". Специально для знаменитости дизайнер сшил платье, в нем она и вышла на сцену. Вместо комплиментов и восхищения Кудрявцева получила критику от подписчиков. Они посчитали темный цвет наряда траурным и указали блондинке на несовершенства фигуры.

Возможно, тесное платье стало причиной плохого самочувствия ведущей. У Кудрявцевой резко подскочило давление и изменился цвет кожи. На помощь к ней поспешили врачи, которые смогли привести знаменитость в чувство.

"Ага, только живот торчит как на 6 месяце! Не считаю большой удачей траурное платье летом, да ещё с такими дефектами", "Не вижу ничего сногсшибательного", "Тяжело одеты", "Платье не показывает вашу красоту",

 – написали Кудрявцевой в Instagram.

 Фестиваль "Новая волна" открылся в Сочи несколько дней назад, но на мероприятии уже произошло многое. Сначала в медиапространстве обсуждался конфликт Игоря Крутого и Лаймы Вайкуле, после появилось видео рыдающей на сцене Лолиты. Поклонники Наташи Королевой обсуждают, почему певицу не позвали на фестиваль.  

Дарья ПЕТРОВА
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