Танцовщица открыла роскошное декольте

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимками с отдыха. На фото сексуальная балерина позирует в купальнике, укрывшись в кустах. Лифчик позволяет рассмотреть роскошные формы танцовщицы, а вот зону бикини знаменитость прикрыла набедренной повязкой.

Скорее всего, снимок был сделан в Греции, где знаменитость недавно отдыхала. В путешествии Волочкова сильно похудела и чуть не умерла. Вернувшись на родину, артистка сразу же поспешила в баню и бочку с ледяной водой, куда окуналась в обнаженном виде.

В Москве Волочкова проводит время со своим возлюбленным, с которым она состоит в отношениях уже больше полугода. Раньше в жизни балерины было немало мужчин, о которых она рассказала в своей новой книге.

"У меня были разные мужчины – от богатых до альфонсов и простых работяг. Хотя мне приписывают больше, чем есть на самом деле",

– поделилась Анастасия Волочкова с "Собеседником".

Ранее в Интернете появились слухи о скорой свадьбе знаменитости. Балерина не стала отвергать такую возможность и заявила, что своего таинственного возлюбленного покажет только после бракосочетания.

Ранее "Утро" показало фото Ксении Собчак с полуголыми мужчинами.