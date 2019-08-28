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Волочкова в набедренной повязке укрылась в кустах

Волочкова в набедренной повязке укрылась в кустах
Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Танцовщица открыла роскошное декольте

Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками снимками с отдыха. На фото сексуальная балерина позирует в купальнике, укрывшись в кустах. Лифчик позволяет рассмотреть роскошные формы танцовщицы, а вот зону бикини знаменитость прикрыла набедренной повязкой.

Скорее всего, снимок был сделан в Греции, где знаменитость недавно отдыхала. В путешествии Волочкова сильно похудела и чуть не умерла. Вернувшись на родину, артистка сразу же поспешила в баню и бочку с ледяной водой, куда окуналась в обнаженном виде.

В Москве Волочкова проводит время со своим возлюбленным, с которым она состоит в отношениях уже больше полугода. Раньше в жизни балерины было немало мужчин, о которых она рассказала в своей новой книге.

"У меня были разные мужчины – от богатых до альфонсов и простых работяг. Хотя мне приписывают больше, чем есть на самом деле",

поделилась Анастасия Волочкова с "Собеседником".

Ранее в Интернете появились слухи о скорой свадьбе знаменитости. Балерина не стала отвергать такую возможность и заявила, что своего таинственного возлюбленного покажет только после бракосочетания. 

Ранее "Утро" показало фото Ксении Собчак с полуголыми мужчинами. 

Дарья ПЕТРОВА
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