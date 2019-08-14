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"Чуть не умерла": Волочкова пострадала из-за раздвинутых ног

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Эпатажная танцовщица перетрудилась за границей

Анастасия Волочкова сейчас находится в Греции. Спокойный отдых для балерины не подходит, она радует отдыхающих своими знаменитыми шпагатами. После одного из выступлений с раздвинутыми ногами Волочкова почувствовала себя плохо.

 "Чуть не умерла от нагрузки на жаре, сегодня я просто отдохну", – написала Волочкова.

Звезда также добавила, что едва не упала в обморок от голода. По ее словам, она съедает за день только "4 ложки бульона". Тренировками и ограничением в питании балерина стремится похудеть еще больше. 

Пока балерина наслаждается отдыхом за границей, в Интернете идет бурное обсуждение предстоящей свадьбы знаменитости. Как пишет "Комсомольская правда", балерина вычеркнула из списка гостей Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Волочкову такая новость только рассмешила, по ее словам, она даже не знакома с бывшей женой Армена Джигарханяна.

Ранее Ксению Собчак сравнили с Анастисией Волочковой после видео из бани. 

Дарья ПЕТРОВА
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