"Чуть не умерла": Волочкова пострадала из-за раздвинутых ног

Эпатажная танцовщица перетрудилась за границей

Анастасия Волочкова сейчас находится в Греции. Спокойный отдых для балерины не подходит, она радует отдыхающих своими знаменитыми шпагатами. После одного из выступлений с раздвинутыми ногами Волочкова почувствовала себя плохо.

"Чуть не умерла от нагрузки на жаре, сегодня я просто отдохну", – написала Волочкова.

Звезда также добавила, что едва не упала в обморок от голода. По ее словам, она съедает за день только "4 ложки бульона". Тренировками и ограничением в питании балерина стремится похудеть еще больше.

Пока балерина наслаждается отдыхом за границей, в Интернете идет бурное обсуждение предстоящей свадьбы знаменитости. Как пишет "Комсомольская правда", балерина вычеркнула из списка гостей Виталину Цымбалюк-Романовскую.

Волочкову такая новость только рассмешила, по ее словам, она даже не знакома с бывшей женой Армена Джигарханяна.

Ранее Ксению Собчак сравнили с Анастисией Волочковой после видео из бани.