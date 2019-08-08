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"Шкодливая девочка": бывшая Джигарханяна развлеклась на природе

Армен Джигарханян. Фото: www.globallookpress.com
Пианистка показала поклонникам фантастические виды

Виталина Цымбалюк-Романовская по-прежнему отдыхает в Сочи. Теперь пианистка решила развлечься на природе и отправилась в горы. "Ну какой отдых в Сочи без покорения Кавказских горных вершин? Все как в жизни – пройти адский путь, чтобы увидеть красоту. Снег и облака, водопады и незабудки при подъеме на самую высокую точку курорта", – рассказала знаменитость подписчикам

Поклонники оценили внешность самой Цымбалюк и окружающие ее виды. Они уверены, что в жизни пианистки все только начинается, но просят ее быть осторожнее и воздержаться от ночных похождений.

"Обалденно красиво!", "Виталина, куда вас занесло?", "Красота. Полная гармония", "Умереть и не встать. Вот это кадр!!! Виталина, вы покорили всех нас. Мы восхищены вами. <…> Вы еще веселая, озорная, шкодливая девочка. <…> Только давайте договоримся - без риска. С вашими похождениями, исследованиям по ночам с фонарем и прочее…",

– прокомментировали снимки в Instagram.

Кто сопровождал Виталину Цымбалюк-Романовскую на восхождении в гору непонятно, ее возлюбленный Прохор сейчас находится в Москве, где принимает участие в съемках нескольких ТВ-передач.

Ранее в Сети появился снимок раздетых Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора Шаляпина.

Дарья ПЕТРОВА
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