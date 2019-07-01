"Пошел по рукам": Шаляпина засняли с голым артистом

Возлюбленная певца прокомментировала пикантную ситуацию

Прохора Шаляпина засняли во время объятий с уличным артистом в центре Нью-Йорка. На мужчине, называющем себя голым ковбоем, нет никакой одежды кроме трусов. Пикантность ситуации придает и фото, сделанное сзади: кажется, что рука американца находится на ягодицах возлюбленного бывшей Джигарханяна.

Поклонники Шаляпина не могли оставить без внимания такую деталь и поинтересовались, как отнесется к увиденному Виталина-Цымбалюк-Романовская.

"Проха пошел по рукам...", "По-моему, ковбой через чур увлекся", "Боже мой! Что скажет Виталина?", "Круто он вас за попу приобнял", "За ягодицы ухватил этот ковбой нашего Прохора", "Нашли друг друга",

– прокомментировали в Instagram.

Бывшая жена Джигарханяна не смогла пройти мимо интересного снимка, написав: "голым ты мне нравишься намного больше". На что Шаляпин ответил, что Цымбалюк-Романовская его тоже больше привлекает в обнаженном виде.

Голый ковбой – один из самых популярных артистов Нью-Йорка. Недавно с ним станцевала секс-символ 2000-х.