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"Пошел по рукам": Шаляпина засняли с голым артистом

Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Возлюбленная певца прокомментировала пикантную ситуацию

Прохора Шаляпина засняли во время объятий с уличным артистом в центре Нью-Йорка. На мужчине, называющем себя голым ковбоем, нет никакой одежды кроме трусов. Пикантность ситуации придает и фото, сделанное сзади: кажется, что рука американца находится на ягодицах возлюбленного бывшей Джигарханяна.

Поклонники Шаляпина не могли оставить без внимания такую деталь и поинтересовались, как отнесется к увиденному Виталина-Цымбалюк-Романовская.

"Проха пошел по рукам...", "По-моему, ковбой через чур увлекся", "Боже мой! Что скажет Виталина?", "Круто он вас за попу приобнял", "За ягодицы ухватил этот ковбой нашего Прохора", "Нашли друг друга",

– прокомментировали в Instagram.

Бывшая жена Джигарханяна не смогла пройти мимо интересного снимка, написав: "голым ты мне нравишься намного больше". На что Шаляпин ответил, что Цымбалюк-Романовская его тоже больше привлекает в обнаженном виде.

Голый ковбой – один из самых популярных артистов Нью-Йорка. Недавно с ним станцевала секс-символ 2000-х.

Дарья ПЕТРОВА
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