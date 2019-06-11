Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Любовника бывшей Джигарханяна обвинили в воровстве

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Музыкант вынужден оправдываться перед фанатами

Прохор Шаляпин поделился с подписчиками новым селфи. Модная одежда и белоснежная улыбка пришлась по душе почти 350 пользователям, а вот мудрость возлюбленного ВиталиныЦымбалюк-Романовской вызывает сомнения. Фотографию он решил сопроводить ярким высказыванием:

"Не думаю о прошлом, значение имеет только вечное сегодня".

Подписчики уверены, что певец просто присвоил себе чужое высказывание, и обвинили его в воровстве.

"Прохор украл где-то очередную красивую цитату",

– высказался один из комментаторов.

 

 

Возлюбленный бывшей жены Армена Джигарханяна тут же стал оправдываться, доказывая, что он ничего крал, а просто воспользовался красивым выражением. Автор цитаты действительно не он, а писатель Уильям Моэм.

Перепалка в соцсети на этом не закончилась, Шаляпина начали упректь и в другом обмане: "Можешь называть себя по жизни сочинителем...Ну вот уверена, что сочиняешь женщинам)))", – раскритиковали певца. Сам он поспешил закончить диалог и перестал отвечать злопыхателям.

Ранее Прохор Шаляпин смутил Виталину Цымбалюк-Романовскую своим изменившимся видом. 

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не соответствуют ожиданиям": опасные маневры России напугали весь мир

Под горячую руку Пентагона попали наши моряки и летчики

Американский посол рвется из России на родину

Решение будет принято в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей