Любовника бывшей Джигарханяна обвинили в воровстве

Музыкант вынужден оправдываться перед фанатами

Прохор Шаляпин поделился с подписчиками новым селфи. Модная одежда и белоснежная улыбка пришлась по душе почти 350 пользователям, а вот мудрость возлюбленного ВиталиныЦымбалюк-Романовской вызывает сомнения. Фотографию он решил сопроводить ярким высказыванием:

"Не думаю о прошлом, значение имеет только вечное сегодня".

Подписчики уверены, что певец просто присвоил себе чужое высказывание, и обвинили его в воровстве.

"Прохор украл где-то очередную красивую цитату",

– высказался один из комментаторов.

Возлюбленный бывшей жены Армена Джигарханяна тут же стал оправдываться, доказывая, что он ничего крал, а просто воспользовался красивым выражением. Автор цитаты действительно не он, а писатель Уильям Моэм.

Перепалка в соцсети на этом не закончилась, Шаляпина начали упректь и в другом обмане: "Можешь называть себя по жизни сочинителем...Ну вот уверена, что сочиняешь женщинам)))", – раскритиковали певца. Сам он поспешил закончить диалог и перестал отвечать злопыхателям.

Ранее Прохор Шаляпин смутил Виталину Цымбалюк-Романовскую своим изменившимся видом.