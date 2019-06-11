Любовника бывшей Джигарханяна обвинили в воровстве

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Прохор Шаляпин поделился с подписчиками новым селфи. Модная одежда и белоснежная улыбка пришлась по душе почти 350 пользователям, а вот мудрость возлюбленного ВиталиныЦымбалюк-Романовской вызывает сомнения. Фотографию он решил сопроводить ярким высказыванием:
"Не думаю о прошлом, значение имеет только вечное сегодня".
Подписчики уверены, что певец просто присвоил себе чужое высказывание, и обвинили его в воровстве.
"Прохор украл где-то очередную красивую цитату",
– высказался один из комментаторов.
Возлюбленный бывшей жены Армена Джигарханяна тут же стал оправдываться, доказывая, что он ничего крал, а просто воспользовался красивым выражением. Автор цитаты действительно не он, а писатель Уильям Моэм.
Перепалка в соцсети на этом не закончилась, Шаляпина начали упректь и в другом обмане: "Можешь называть себя по жизни сочинителем...Ну вот уверена, что сочиняешь женщинам)))", – раскритиковали певца. Сам он поспешил закончить диалог и перестал отвечать злопыхателям.
Ранее Прохор Шаляпин смутил Виталину Цымбалюк-Романовскую своим изменившимся видом.
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