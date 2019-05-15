"Настоящий мужик": Цымбалюк-Романовская похвасталась успехами любовника

Женщины обзавидовались после откровений бывшей Джигарханяна

Виталине сказочно повезло с Прохором Шаляпиным, считают подписчицы.

Цымбалюк-Романовская рассказала о жизни с возлюбленным – она призналась, что за год белозубый красавчик буквально завалил ее подарками. Их было столько, что Прохор и сам не может теперь припомнить, чем порадовал вторую половину в последний раз.

"Искренне желаю всем женщинам такой прекрасной, богатой событиями жизни", – написала она на странице в Instagram, опубликовав совместное фото после радиоэфира. Оба, как всегда, выглядят довольными и счастливо улыбаются.

Особенно живо на откровения Виталины отреагировали, конечно, подписчицы. Они заявили, что Шаляпин – настоящий мужчина, который знает подход к прекрасным дамам (орфография и пунктуация сохранены).

"Виталина, рада за вас. Вы заслуживаете любви", "Молодец Прохор! Я всегда была о нем хорошего мнения! Пусть,продолжает вас радовать подарками", "Молодец, Прохор. Настоящий мужик. Знает как завоевать женщину. Повезло вам с ним", "Наблюдала, любовалась. Прохора с ПЕРВОГО взгляда и Виталину с ПЕРВОГО взгляда ( еще с Новых русских сенсаций) выделила.. Виталина , вообще, очень таинственна, как девушка... Ну, совсем, вы, ребята были с ДРУГИХ планет! И, это ж надо... ВЫ ВМЕСТЕ!!!Обожульки, я ОЧЕНЬ счастлива за вас!!! Я , надеюсь, когда летом в Москву приеду, увижу вас!) Конфет вам привезу)))"

– пишут комментаторы.

Ранее парочка опубликовала фото из постели.