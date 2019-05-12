Бывшая Джигарханяна показала клубничку из постели

Пианистка растянулась в кровати вместе с возлюбленным

Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает радоваться жизни вместе с Прохором Шаляпиным. Пианистка выложила вместе с возлюбленным фото из постели.

Бывшая Джигарханяна вместе с Прохором лежит на кровати, взяв его за руку и положив ладонь под голову. При этом на дальнем плане заметен поднос с клубникой, а также два стакана с бутылкой спиртного.

Подписчики пришли в восторг от улыбающийся Виталины и Прохора. "Солнышки, здоровья, вам, счастья!!!", "Об это фото можно греться, милота", "Красивое фото и вы тоже!👏", "Молодцы вы нашли друг друга❤️", "Вы прекрасная пара. Будьте счастливы. 💕", "Ребята вы вообще супер классные!😎", "Эффектное фото!!!! И натюрморт впечатляет на заднем плане ❣️", "Вы такая красивая пара😊".