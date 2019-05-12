Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Бывшая Джигарханяна показала клубничку из постели

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: www.globallookpress.com
Пианистка растянулась в кровати вместе с возлюбленным

Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает радоваться жизни вместе с Прохором Шаляпиным. Пианистка выложила вместе с возлюбленным фото из постели.

Бывшая Джигарханяна вместе с Прохором лежит на кровати, взяв его за руку и положив ладонь под голову. При этом на дальнем плане заметен поднос с клубникой, а также два стакана с бутылкой спиртного.

Подписчики пришли в восторг от улыбающийся Виталины и Прохора. "Солнышки, здоровья, вам, счастья!!!", "Об это фото можно греться, милота", "Красивое фото и вы тоже!👏", "Молодцы вы нашли друг друга❤️", "Вы прекрасная пара. Будьте счастливы. 💕", "Ребята вы вообще супер классные!😎", "Эффектное фото!!!! И натюрморт впечатляет на заднем плане ❣️", "Вы такая красивая пара😊".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Ходит с трудом: Горбачев посетил военный парад в Москве

Бывший президент СССР отказался от кресла-каталки

Немцы хотели уничтожить Нью-Йорк "по-советски"

Задолго до СССР субмарины кригсмарине угрожали США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей