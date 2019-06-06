Мальчик или девочка: любовник смутил Цымбалюк-Романовскую

Певец решился на странный эксперимент

Прохор Шаляпина удивил поклонников смелым поступком: артист перевоплотился в девушку. Правда, сделал это понарошку – с помощью специального приложения для смартфона. Пользователи заметили, что женское обличье музыканта уж очень красиво и напоминает знаменитостей.

"Прохорина Шаляпина лучше всех выглядит", "Блондиночка ничего такая)", "Максакова", "На Самбурскую в роли женщины похож", "В женском образе как молодая Волочкова получилось", "Красивая была бы девушка",

- заметили пользователи.

Смелое преображение смутило только возлюбленную Шаляпина – Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Даже не знаю, как себя теперь вести", – написала пианистка.

Прохор также решил посмотреть, пойдут ли ему усы и густая борода.

"Вам очень здорово будет с бородкой", "Борода Вам идет короткая", "Без усов вам лучше, Вы выглядите моложе намного", "Вы и так очень красивый", "Самый красивый в любом образе",

– восхитились фанаты.

Бывшая жена Джигарханяна не отстает от молодого любовника и улучшает свою внешность с помощью косметических процедур.

"Красивая и вся светитесь!", "Очень красивая", "Вы бесподобны", "Красивая и мудрая женщина", "Вы украшение любой программы", "Вы прекрасны",

– расхвалили знаменитость.