Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мальчик или девочка: любовник смутил Цымбалюк-Романовскую

Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: www.globallookpress.com
Певец решился на странный эксперимент

Прохор Шаляпина удивил поклонников смелым поступком: артист перевоплотился в девушку. Правда, сделал это понарошку – с помощью специального приложения для смартфона. Пользователи заметили, что женское обличье музыканта уж очень красиво и напоминает знаменитостей.

"Прохорина Шаляпина лучше всех выглядит", "Блондиночка ничего такая)", "Максакова", "На Самбурскую в роли женщины похож", "В женском образе как молодая Волочкова получилось", "Красивая была бы девушка",

- заметили пользователи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Прохор Шаляпин (@shalyapin_official)

Смелое преображение смутило только возлюбленную Шаляпина – Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Даже не знаю, как себя теперь вести", – написала пианистка.

Прохор также решил посмотреть, пойдут ли ему усы и густая борода.

"Вам очень здорово будет с бородкой", "Борода Вам идет короткая", "Без усов вам лучше, Вы выглядите моложе намного", "Вы и так очень красивый", "Самый красивый в любом образе",

– восхитились фанаты.

Бывшая жена Джигарханяна не отстает от молодого любовника и улучшает свою внешность с помощью косметических процедур.

"Красивая и вся светитесь!", "Очень красивая", "Вы бесподобны", "Красивая и мудрая женщина", "Вы украшение любой программы", "Вы прекрасны",

– расхвалили знаменитость.

Фоторепортаж
Бывшую жену Джигарханяна сделали невыездной
Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: личный архив
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей