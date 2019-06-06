Мальчик или девочка: любовник смутил Цымбалюк-Романовскую

Нибиру
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Прохор Шаляпина удивил поклонников смелым поступком: артист перевоплотился в девушку. Правда, сделал это понарошку – с помощью специального приложения для смартфона. Пользователи заметили, что женское обличье музыканта уж очень красиво и напоминает знаменитостей.
"Прохорина Шаляпина лучше всех выглядит", "Блондиночка ничего такая)", "Максакова", "На Самбурскую в роли женщины похож", "В женском образе как молодая Волочкова получилось", "Красивая была бы девушка",
- заметили пользователи.
Смелое преображение смутило только возлюбленную Шаляпина – Виталину Цымбалюк-Романовскую. "Даже не знаю, как себя теперь вести", – написала пианистка.
Прохор также решил посмотреть, пойдут ли ему усы и густая борода.
"Вам очень здорово будет с бородкой", "Борода Вам идет короткая", "Без усов вам лучше, Вы выглядите моложе намного", "Вы и так очень красивый", "Самый красивый в любом образе",
– восхитились фанаты.
Бывшая жена Джигарханяна не отстает от молодого любовника и улучшает свою внешность с помощью косметических процедур.
"Красивая и вся светитесь!", "Очень красивая", "Вы бесподобны", "Красивая и мудрая женщина", "Вы украшение любой программы", "Вы прекрасны",
– расхвалили знаменитость.
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