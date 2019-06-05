Шаляпин наслаждается всеми прелестями одиночества

Милый друг известной пианистки Виталины Цымбалюк-Романовскаой скрылся от нее в чудесном месте. Впрочем, свое бегство певец Прохор Шаляпин не скрывает. Как не делает тайны из города, куда уехал от столичной суеты.

"Город детства...",

– подписал Шаляпин свои фотографии в Instagram, выложив их с хэштегом "Волгоград", на случай, если вдруг армия его поклонников не в курсе, откуда артист родом.

На снимке артист разгуливает по набережной в узорчатой рубашке и белых брюках. Вид у него непринужденный. Кому позирует Прохор, остается загадкой.

Вероятнее всего, в родном городе он нарасхват. Мало кто из его друзей упустит шанс встретится со знаменитостью. Так, одна из подписчиц провокационно потребовала: "Жду звонка!"

Фотография опубликована не так давно. Не все фанаты успели отметиться комментариями. Из тех, кто уже оставил свой след под снимком, высказались о красоте малой родины Шаляпина. Но нашлись и те, кто не удержался от ядовитых замечаний.

"Как бабушки в Волгограде? Хороши?))", "Да молодец, что свалил с этого города, в Столицу",

– прокомментировали подписчики.

Любопытно, что на фото Прохор красуется один, ведь он и его возлюбленная практически неразлучны. Не пробежала ли между ними черная кошка...