Нибиру
- Нибиру ударит в июне: Москве грозит страшная опасность
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Нибиру наносит удар: названа новая дата конца света
Милый друг известной пианистки Виталины Цымбалюк-Романовскаой скрылся от нее в чудесном месте. Впрочем, свое бегство певец Прохор Шаляпин не скрывает. Как не делает тайны из города, куда уехал от столичной суеты.
"Город детства...",
– подписал Шаляпин свои фотографии в Instagram, выложив их с хэштегом "Волгоград", на случай, если вдруг армия его поклонников не в курсе, откуда артист родом.
На снимке артист разгуливает по набережной в узорчатой рубашке и белых брюках. Вид у него непринужденный. Кому позирует Прохор, остается загадкой.
Вероятнее всего, в родном городе он нарасхват. Мало кто из его друзей упустит шанс встретится со знаменитостью. Так, одна из подписчиц провокационно потребовала: "Жду звонка!"
Фотография опубликована не так давно. Не все фанаты успели отметиться комментариями. Из тех, кто уже оставил свой след под снимком, высказались о красоте малой родины Шаляпина. Но нашлись и те, кто не удержался от ядовитых замечаний.
"Как бабушки в Волгограде? Хороши?))", "Да молодец, что свалил с этого города, в Столицу",
– прокомментировали подписчики.
Любопытно, что на фото Прохор красуется один, ведь он и его возлюбленная практически неразлучны. Не пробежала ли между ними черная кошка...
Идею подкинули в Москве