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"Кот мышку поймал": Цымбалюк уединилась с любовником на природе

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: личный архив
Пара предпочитает гулять после заката

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала новое фото в объятьях любимого. Вместе с Шаляпиным они все чаще гуляют именно ночью. Возможно, пара хочет избежать повышенного внимания поклонников или предпочитает именно ночные приключения.

Подписчики очень рады за бывшую супругу Армена Джигарханяна и надеются, что Прохор не обманет ее.

"Молодые, красивые, будьте счастливы", "Красиво смотритесь", "Кот мышку поймал", "Виталина, вы цветете как маленькая девочка", "Вы дюймовочка, а рядом статный эльф", "Есть теперь опора и защита", "Сладкая парочка",

– комментировали пользователи.

Вокруг пары Шаляпина и Цымбалюк все время ходят слухи о скором разрыве, но совместными выходами пара только доказывает свою любовь. Например, влюбленные непротив устраивать ночные приключения втроем, а Шаляпин трогательно рассказывает о их личной жизни, раскрывая пикантные подробности. 

Дарья ПЕТРОВА
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