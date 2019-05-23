"Кот мышку поймал": Цымбалюк уединилась с любовником на природе

Пара предпочитает гулять после заката

Виталина Цымбалюк-Романовская опубликовала новое фото в объятьях любимого. Вместе с Шаляпиным они все чаще гуляют именно ночью. Возможно, пара хочет избежать повышенного внимания поклонников или предпочитает именно ночные приключения.

Подписчики очень рады за бывшую супругу Армена Джигарханяна и надеются, что Прохор не обманет ее.

"Молодые, красивые, будьте счастливы", "Красиво смотритесь", "Кот мышку поймал", "Виталина, вы цветете как маленькая девочка", "Вы дюймовочка, а рядом статный эльф", "Есть теперь опора и защита", "Сладкая парочка",

– комментировали пользователи.

Вокруг пары Шаляпина и Цымбалюк все время ходят слухи о скором разрыве, но совместными выходами пара только доказывает свою любовь. Например, влюбленные непротив устраивать ночные приключения втроем, а Шаляпин трогательно рассказывает о их личной жизни, раскрывая пикантные подробности.