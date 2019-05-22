"Такой разврат": Глюкоза перешла грань приличия

Певицу жестко раскритиковали в Сети

Наташа Ионова выложила в социальные сети новый снимок, который вызвал бурную реакцию поклонников. Больше тысячи комментаторов были шокированы развратным видом звезды. На Глюкозе были одеты прозрачные сапоги и крошечное боди, едва прикрывающее интимные места.

"Перешла грань", "Такой разврат", "Просто разочаровала", "Дешево", "Позорище", "Мы ее потреяли", "Я отписываюсь", "Неприлично как-то", "Выглядите как подзаборная девка", "Хороший пример дочерям подаете", "Совсем с ума сошла!", "Пошлость и безнравственность!",

– эмоционально высказались подписчики.

Многие из них написали, что попрощались с хорошим образом звезды и вынуждены отписаться. Поддержали певицу только коллеги: исполнительница Рита Докота и актер Виталий Гогунский.

Сама знаменитость, похоже, довольна кадром. Она часто провоцирует подписчиков эротичными снимками, но обычно они бывают гораздо скромнее. Раскрепоститься настолько Глюкоза смогла только для иностранного фотографа: она прыгала перед ним в нижнем белье, позировала мокрая в ванне и примеряла крошечные наряды.

Как на такие кадры реагирует супруг звезды непонятно, а в аккаунте бизнесмена Александра Чистякова только семейные кадры, на которых Наташа Ионова предстает в образе идеальной матери.

В начале года Глюкоза призналась, что чуть не развелась с мужем несколько лет назад, когда участвовала в программе "Танцы со звездами". Тогда супруги ссорились из-за амбициозности певицы и откровенных танцевальных костюмов.