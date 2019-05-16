"Где же лифчик": Глюкоза сразила голым бюстом

Певица пришла на мероприятие с вырезом до пупка

Наташа Ионова пришла на выставку своего друга в очень откровенном виде: на мероприятии она появилась в расстегнутой белой рубашке, которая оголяла живот и декольте, нижнего белья на знаменитости, конечно, не было.

Глюкоза не смогла скрыть теплых отношений с фотографом: держала его за руку, прижималась оголенным бюстом и даже поцеловала. До этого она не раз позировала для него. На открытии выставки знаменитость появилась без своего мужа, что отметили некоторые подписчики, они же высказались о неприличном виде Ионовой.

"Давайте скинемся ей на лифчик!", "Че голая не вышла?", "Опять без мужа?", "Какая-то пошлятина...", "Жесть, скоро голые выходить будут, надо же чем-то удивлять", "Пошловато", "Мумия", "Где же лифчик",

– резко высказались пользователи.

Поклонники звезды, наоборот, похвалили ее чувство стиля и смелость. Им также понравилось, что Глюкоза выглядит очень естественно и использует минимум макияжа.

"Шикарный образ", "Декольте огонь", "Икона стиля", "Офигенная!", "Выглядите просто бомбически", "Красиво, стильно! Умница! Уважаю!", "Такая естественная", "Минимум мейка", "Невероятно", "Идеальная",

– захвалили Ионову.

Певица Глюкоза не раз выставляла свои прелести напоказ, в одном из видео она покружилась в прозрачном платье.