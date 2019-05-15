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"Неприлично": Лопырева станцевала под дождем без белья

Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika
Грудь знаменитости вызвала споры в Сети

Виктория Лопырева выложила в социальные сети видео, на котором она танцует под дождем в майке с большим декольте. Жизнерадостность красотки понравилась не всем: подписчики призвали телеведущую одеваться приличнее и вести себя не так вызывающе. Нападкам подвергся и немаленький бюст знаменитости.

"Грудь обвисла", "Кормящей маме надо бы прикрывать их, а не на показ выставлять", "Как дурочка", "Вы пьяная?", "Женщина и женщина, у нас есть и красивей", "Лифчик забыли надеть?", "С таким большим размером без лифчика неприлично",

– поругали Лопыреву.

На защиту звезды встали рожавшие женщины, заявив, что изменения в груди во время кормления – это естественный процесс. Напомним, в феврале 2019 г. у Виктории и бизнесмена Игоря Булатова родился сын, которого назвали в честь футболиста Лионеля Месси –  Марк Лионель.

"Виктория, вы волшебная", "Неотразимая!", "Красивая", "Классная и веселая", "Идеальная", "Идеальная фигура мамы", "Вау", "Просто огонь", "Звездочка", "Жизнерадостная Вика",

– поддержали поклонники знаменитость.

Ранее свою бюст засветила бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина, своими откровенными кадрами она решила сделать сюрприз Максиму Фадееву. 

Дарья ПЕТРОВА
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