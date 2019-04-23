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"Красотка": Утяшева обнажила стройные ноги

Ляйсан Утяшева. Фото: www.globallookpress.com
Бывшая гимнастка продемонстрировала спортивное тело

Ляйсан Утяшева вместе с мужем Павлом Волей и двумя детьми отдыхает в Испании. Знаменитость не стесняется показывать свою фигуру, тем более, что тело спортсменки близко к идеалу. На этот раз на снимок попали длинные и стройные ноги, которые поклонники засыпали комплиментами.

"Огонь!", "Красотка!", "Бесконечно длинные ноги, как лианы", "Ножки стройняшки!", "Вы такая классная", "Милаха", "Класс", "Просто космос",

– восхищаются пользователи.

Публикация от Ляйсан Утяшева (@liasanutiasheva)

Подписчики также написали, что без ума от звездной семьи и считают ее образцом для подражания. 

"Как приятно наблюдать за Вашей семьей! Счастья Вам", "Очень красивая семья", "Павлу повезло",

– пишут комментаторы.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году, пара вместе уже почти 10 лет. Бывшая гимнастка иногда появляется на мероприятиях с глубоким декольте или публикует фото в купальниках, поклонники недоумевают: как муж ей это разрешает. 

Дарья ПЕТРОВА
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