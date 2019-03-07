Повезло мужу: мокрая Утяшева разделась

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Ляйсан Утяшева выложила в свой Instagram необычное фото. Девушка редко радует поклонников интимными снимками, но, находясь на отдыхе в Сочи, решилась показать свое соблазнительное тело в купальнике.
"И-д-е-а-л-ь-н-о. Мгновение, остановись💫 Крутые горнолыжные трассы, баня, спа, бассейн. Вдыхаешь чистый горный воздух.... Улыбаешься солнцу ☀️ А солнце так по-весеннему улыбается тебе. Кажется, сама природа поздравляет с праздником. А вы уже чувствуете это весеннее обновление" – подписала фото Утяшева.
Подписчики фото жены Павла Воли оценили и закидали девушку комплиментами.
"Фигура на которую можно смотреть часами мужчинам", "По-моему Паше Воле очень повезло с супругой)) красивая,хорошо воспитанная,приятно смотреть на нее", "Сколько соблазна", "вы очень красивая и мудрая женщина" – комментируют пользователи.
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