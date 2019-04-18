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"Это перебор": известный юморист поиздевался над Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Елена Пальм
Злая шутка знаменитости понравилась не всем

Комик Гарик Харламов часто делится в социальных сетях своим творчеством. На этот раз он предложил подписчикам вместе посмеяться над видео, где в мультик "Простоквашино" добавлен момент из передачи "Давай поженимся" – в отрывке Лариса Гузеева нецензурно выражается.

Части аудитории юмориста шутка понравилась, но некоторые пользователи уверены – Харламов повел себя недостойно и глупо.

"Деградация", "Стыдобище", "Реально не смешно", "Не поняла юмора", "Некорректная шутка", "Это перебор", "От тебя такого не ожидал", "Зачем смеяться над прекрасной аткрисой?", "Позорище! Такой мультфильм испоганили!",

– писали возмущенные комментаторы.

После гневных писем Гарик Харламов не остановился и выложил еще один ролик с тем же изображением Ларисы Гузеевой, но при этом решил оправдаться.

"Этот ролик делал не я, это просто шутка. Конечно, я ничего никому не докажу, поэтому до кучи испоганю великий фильм и великую песню",

– подписал пост в Instagram телезвезда.

Защищать любимца публики бросились подписчики – они искренне посмеялись над видео и считают, что актрису это вряд ли могло обидеть, ведь она сама любит резко выразиться.

"Ну смешно же. Мне кажется, Лариса Гузеева бы тоже посмеялась. У нее, в отличие от некоторых, отлично с чувством юмора", "Гузеева вообще не следит за своим базаром...", "Какие тут все правильные люди собрались", "Боже люди с ограниченным юмором",

– защищают Харламова.

Знаменитая актриса Лариса Гузеева действительно за словом в карман не полезет и резко отвечает всем недоброжелателям, не стесняясь в выражениях. 

Дарья ПЕТРОВА
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