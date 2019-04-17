Пьяный Панкратов-Черный разбушевался в самолете

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Знаменитый актер театра и кино устроил пьяный дебош в самолете, который должен был следовать из Барнаула в Москву. Александр Васильевич летел бизнес-классом, воспользовался баром на борту и начал мешать другим пассажирам своим неприемлемым поведением.
Вылет пришлось отложить, а Панкратова-Черного снять с рейса. Но уходить просто так актер не собирался, а решил устроить представление, которое пассажиры засняли на мобильные телефоны.
"Мальчик сказал, что я адекватно себя не веду, что я пьяница и алкоголик, и просит задержать самолет. Я прошу у вас прощения. Я, простите меня, перед вами в адекватном состоянии. Улетаю со своей родины – с Алтая в Москву",
– говорит актер на записи.
Представители "Аэрофлота" факт инцидента с народным артистом России подтвердили. Они сообщили, что вылет лайнера пришлось задержать из-за разбирательств, сообщает "Царьград".
Супруга народного артиста в шоке от происходящего. Она утверждает, что Панкратов-Черный выпил совсем немного, вел себя адекватно, а недоброжелатели его оклеветали.
"Это был конфликт с бортпроводником, но все исчерпано. Ничего страшного, все нормально. Я в шоке, не пойму, в чем дело. Но в более-менее нормальном состоянии, ничего страшного",
– передает телеканал "РЕН ТВ" слова женщины.
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