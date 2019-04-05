"Шальная бабка": Николаев показал сексуальную Пугачеву

Композитор вспомнил стройную Примадонну

Игорь Николаев начал готовиться к юбилею Аллы Пугачевой заранее. На своей странице в социальных сетях он разместил пост, где вспоминает песни, написанные им для звезды. Каждый день артист собирается выкладывать новое видео с Примадонной.

Но сначала певец поделился видео, где он поет для Пугачевой песню "Императрица", а она весело под нее пляшет, демонстрируя стройные ноги в мини-юбке.

"Я всегда отличалась скромность, как вы успели заметить",

– говорила Пугачевой.

Поклонники идею Игоря Николаева оценили и предположили, что концерт был снят в 1998 году – 20 лет назад. Алла Борисовна здесь выглядит очень веселой, энергичной и стройной.

Подписчики поблагодарили композитора за песню и восхитились внешним видом Пугачевой.

"Прошлое было шикарное...", "Пугачева супер, ваши песни великолепны, спасибо вам обоим за приятные годы, хорошие песни и прекрасное настроение", "Гениальная певица, гениальный композитор!", "Ножки, классные, это талант сохранить их в форме, легкие изящные", "Скачет метелка старая. Как выступать будет?", "Шальная бабка", "Какая Алла тут стройная, красотка",

– неоднозначно высказались комментаторы.

По слухам, песня "Императрица" изначально была написала для Аллы Пугачевой, но она от нее отказалась, а после, когда композиция стала невероятно популярной, пожалела о своем решении.

Игорь Николаев написал для примадонны более 20 песен, среди них "Две звезды", "Айсберг", "Озеро надежды", "Осенний поцелуй", "Стеклянные цветы", "Алло".

Напомним, 15 апреле Алле Пугачевой исполняется 70 лет. В честь юбилея она решила дать большой концерт, который уже не обошелся без скандалов. Поклонник были шокированы огромными ценами на концерт кумира. Чтобы попасть на выступление, нужно заплатить 250 тысяч рублей. Еще одним потрясением стала новость о том, что юбилейный вечер не будут показывать по телевизору.



