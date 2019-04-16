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"Никому его не советую": Бородина открыла правду о муже

Ксения Бородина с мужем. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая предупредила возможных соперниц о непростом характере избранника

Ксения Бородина поделилась совместной фотографией с супругом Курбаном Омаровым. Романтичный снимок телезвезда сопроводила странной подписью, кажется, Ксения переживает за сохранность семьи и предостерегает потенциальных разлучниц.

"Только я могла тебя полюбить, никому его не советую. Никто больше с тобой не справится, кроме меня",

– подписала ведущая "Дома-2".

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Подписчики звезды от комментариев воздерживаться не стали. Напомнили Ксении про слухи об измене мужа и их разладе, а также о чуть не случившемся разводе. Пользователи написали Бородиной, что ее супруг вряд ли кому-то еще приглянется.

"А он кроме тебя никому и не нужен...", "Он с другими очень даже справляется", "Известный факт, что муж Ксении изменял, они чуть не расстались!", "Муж гулящий, жена терпила!", "Такой муж никому не нужен", "Как вы вообще уживаетесь",

– раскритиковали комментаторы.

Многие также были возмущены грубыми ответами Бородиной на едкие замечания подписчиков. Она советовала всем оставить свое мнение при себе и не лезть в их семью. Защитники у пары тоже нашлись – они считают их семью практически идеальной.

"Шикарная пара", "Красивые и счастливые", "Вы очень красивая пара", "Здорово смотритесь вместе",

– поддержали Бородину и Омарова. 

Дарья ПЕТРОВА
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