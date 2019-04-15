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Грязные танцы и неприличный жест: всплыли вольности Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
В день юбилея Примадонны фанаты вспоминают неожиданные подробности из ее жизни

Сегодня, 15 апреля, Алла Пугачева отмечает свое 70-летие. Поклонники любят ее за проникновенный голос и сильный характер, который она не раз демонстрировала.

Фанаты признают, что певица всегда была своенравной. Так, 15 лет назад она прибыла в Ялту на поезде, чтобы дать сольный концерт. Ее персональный вагон был в составе обычного регулярного поезда и прибыл на сутки раньше, поэтому на вокзале не было встречающих гостей и милиции. Появление Аллы Борисовны осталось незамеченным – в черном наряде и очках она легко сливалась с толпой – передает "МК".

На встречу звезде выбежал только таксист, желавший заработать. В итоге артистка расположилась на заднем сидении тонированного "Мерседеса". Но перед отправлением, видимо, заметила следящих фотографов – открыла окно и показала средний палец.  

К юбилею звезды, Гостелерадиофонд опубликовал видеоклип звезды, снятый еще в 1984 году. Ролик был снят на знаменитую песню "Айсберг", написанный Игорем Николаевым и Лидия Козловой.

Видео снималось в Сочи, по сюжету Пугачеву в шубе везут на санях – в конце оказывается, что Алла Борисовна везла саму себя. Зрители ролик не увидели из-за запрета властей: тогда казалось, что певица, лежащая на спине, выглядит очень вольно и вульгарно.

Дарья ПЕТРОВА
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