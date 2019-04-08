В Сеть слили секретное видео с Пугачевой

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Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоится 15 апреля. Печальная новость для всех поклонников в том, что выступление не покажут по телевизору, а билеты на мероприятие стоят огромных денег. Поэтому пользователи социальных сетей сильно радуются любым подробностям будущего праздника.
Один из фанатских Instagram-аккаунтов разместил эксклюзивное видео с репетиции юбилея.
Поклонники остались довольны даже таким небольшим кусочком видеозаписи с любимой исполнительницей.
"МЕГА-круто! Особенно вторая песня", "Ух ты, вот это класс!", "Очень нужен этот концерт!!!", "Пожалуйста, поправьте спину Алле Борисовне. Не должна она быть согнутой. Она красавица, умница и гений песни",
– комментируют пользователи.
В ролике видно, что в выступлении будет задействовано много танцоров. Руководит всеми ими известный хореограф Егор Дружинин. Он признается, что Пугачева тщательно следит за каждым шагом команды, посещает все репетиции и сама придумывает некоторые движения.
"Когда дело касается танцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мы подхватываем. Это нетрадиционный способ. <…>Все под четким контролем Примадонны",
– рассказывает Егор Дружинин "Вокруг ТВ".
Дать предварительную оценку шоу "Алла Пугачева. P.S." поспешил музыкальный критик Артур Гаспарян – он был потрясен увиденным.
"Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок! Спасибо",
– написал критик в своем Instagram.
Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоится 15 апреля в Кремле – это первое масштабное выступление певицы за много лет.
Ранее Игорь Николаев показал видео с сексуальной Аллой Пугачевой.
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