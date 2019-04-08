В Сеть слили секретное видео с Пугачевой

На кадрах изменившая внешность Примадонна репетирует номер к своему юбилею

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоится 15 апреля. Печальная новость для всех поклонников в том, что выступление не покажут по телевизору, а билеты на мероприятие стоят огромных денег. Поэтому пользователи социальных сетей сильно радуются любым подробностям будущего праздника.

Один из фанатских Instagram-аккаунтов разместил эксклюзивное видео с репетиции юбилея.

Поклонники остались довольны даже таким небольшим кусочком видеозаписи с любимой исполнительницей.

"МЕГА-круто! Особенно вторая песня", "Ух ты, вот это класс!", "Очень нужен этот концерт!!!", "Пожалуйста, поправьте спину Алле Борисовне. Не должна она быть согнутой. Она красавица, умница и гений песни",

– комментируют пользователи.

В ролике видно, что в выступлении будет задействовано много танцоров. Руководит всеми ими известный хореограф Егор Дружинин. Он признается, что Пугачева тщательно следит за каждым шагом команды, посещает все репетиции и сама придумывает некоторые движения.

"Когда дело касается танцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мы подхватываем. Это нетрадиционный способ. <…>Все под четким контролем Примадонны",

– рассказывает Егор Дружинин "Вокруг ТВ".

Дать предварительную оценку шоу "Алла Пугачева. P.S." поспешил музыкальный критик Артур Гаспарян – он был потрясен увиденным.

Публикация от Artur Gasparyan (@artur_gasparyan_mk) 6 Апр 2019 в 2:03 PDT

"Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок! Спасибо",

– написал критик в своем Instagram.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоится 15 апреля в Кремле – это первое масштабное выступление певицы за много лет.

Ранее Игорь Николаев показал видео с сексуальной Аллой Пугачевой.