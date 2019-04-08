Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Сеть слили секретное видео с Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
На кадрах изменившая внешность Примадонна репетирует номер к своему юбилею

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоится 15 апреля. Печальная новость для всех поклонников в том, что выступление не покажут по телевизору, а билеты на мероприятие стоят огромных денег. Поэтому пользователи социальных сетей сильно радуются любым подробностям будущего праздника.

Один из фанатских Instagram-аккаунтов разместил эксклюзивное видео с репетиции юбилея.

Поклонники остались довольны даже таким небольшим кусочком видеозаписи с любимой исполнительницей.

"МЕГА-круто! Особенно вторая песня", "Ух ты, вот это класс!", "Очень нужен этот концерт!!!", "Пожалуйста, поправьте спину Алле Борисовне. Не должна она быть согнутой. Она красавица, умница и гений песни",

– комментируют пользователи. 

В ролике видно, что в выступлении будет задействовано много танцоров. Руководит всеми ими известный хореограф Егор Дружинин. Он признается, что Пугачева тщательно следит за каждым шагом команды, посещает все репетиции и сама придумывает некоторые движения.

"Когда дело касается танцев, Алла Борисовна сама зачастую показывает движения, и мы подхватываем. Это нетрадиционный способ. <…>Все под четким контролем Примадонны",

рассказывает Егор Дружинин "Вокруг ТВ".

Дать предварительную оценку шоу "Алла Пугачева. P.S." поспешил музыкальный критик Артур Гаспарян – он был потрясен увиденным.

"Побывать на репетиции у АЛЛЫ, как в космосе полетать. Я даже не про живой звук и невероятное пение. А вообще! Но пение потрясло... Даже меня. Почему даже? Да потому что в отличие от дурилок картонных я-то и так не сомневался. Царский подарок! Спасибо",

– написал критик в своем Instagram.

Юбилейный концерт Аллы Пугачевой состоится 15 апреля в Кремле – это первое масштабное выступление певицы за много лет. 

Ранее Игорь Николаев показал видео с сексуальной Аллой Пугачевой. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Брызги долетели даже до Запада: анализы Порошенко и Зеленского взорвали Сеть

Пользователи отметили "День анализов" в Незалежной

Генсек Совета Европы назвал причины возвращения России в ПАСЕ

Ягланд согласился на равноправие

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей