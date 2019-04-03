Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны

Кадр youtube.com Кадр youtube.com
Кадр youtube.com Кадр youtube.com Кадр youtube.com
В Сети появилось скандальное интервью с главной балериной страны

Анастасия Волочкова стала новой гостьей YouTube шоу Ксении Собчак. За один час телеведущей удалось вытащить из танцовщицы все интересующие подробности.

Главной темой для обсуждений сейчас является новый избранник Анастасии. Пара вместе уже полгода, но своего любимого балерина показывает только по кусочкам. Для Ксении Собчак она сделала исключение – показала изображение на телефоне. Телезвезда мужчину оценила и назвала его красивым.

Волочкова по секрету рассказала, что они занимаются сексом минимум 5 раз в день, а также продемонстрировала, как она применяет шпагаты в интимной жизни. Еще одним номером стал знаменитый "вертолет" ногами.

Кадр youtube.com

Позже скандальные телезвезды переместились к балетному станку, где Волочкова демонстрировала шпагаты, а Собчак пыталась за ней повторять. Стоит отметить, что на фоне Ксении Анатольевны балерина выглядит довольно стройной и не такой большой.

Кадр youtube.com

После странных танцев телеведущая нецензурно обругала весь гардероб танцовщицы и пригласила стилистов, которые одели Волочкову в джинсы и пиджак. Такой экс-приму мало кто видел. 

Преображение звезды закончилось распитием вина, где расслабившаяся Анастасия рассказала об ухаживаниях голливудского актера Джима Керри.

Кадр youtube.com

"Я показала Джиму Керри Москву",

хвастается балерина.

По словам Волочковой, у них даже могли бы сложиться отношения, так какой он был ею просто очарован. Но любовному роману не суждено было сбыться – никто не хотел оставлять свою родину. Рассказав о тяжелом расставании с Сулейманом Керимовым и потере ребенка, звезды решили отправиться в баню, где парили друг друга вениками и показали свои настоящие фигуры.

Кадр youtube.com

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Норвежцы сильно просчитались с поимкой "российского шпиона"

Обиженный сотрудник Совфеда будет судиться со скандинавами

Трамп оставит малопонятную Украину ни с чем

Незалежная сослужила американскому лидеру полезную службу и больше не нужна

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей