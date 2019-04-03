"Пять раз в день": Волочкова раскрыла интимные тайны

В Сети появилось скандальное интервью с главной балериной страны

Анастасия Волочкова стала новой гостьей YouTube шоу Ксении Собчак. За один час телеведущей удалось вытащить из танцовщицы все интересующие подробности.

Главной темой для обсуждений сейчас является новый избранник Анастасии. Пара вместе уже полгода, но своего любимого балерина показывает только по кусочкам. Для Ксении Собчак она сделала исключение – показала изображение на телефоне. Телезвезда мужчину оценила и назвала его красивым.

Волочкова по секрету рассказала, что они занимаются сексом минимум 5 раз в день, а также продемонстрировала, как она применяет шпагаты в интимной жизни. Еще одним номером стал знаменитый "вертолет" ногами.

Позже скандальные телезвезды переместились к балетному станку, где Волочкова демонстрировала шпагаты, а Собчак пыталась за ней повторять. Стоит отметить, что на фоне Ксении Анатольевны балерина выглядит довольно стройной и не такой большой.

После странных танцев телеведущая нецензурно обругала весь гардероб танцовщицы и пригласила стилистов, которые одели Волочкову в джинсы и пиджак. Такой экс-приму мало кто видел.

Преображение звезды закончилось распитием вина, где расслабившаяся Анастасия рассказала об ухаживаниях голливудского актера Джима Керри.

"Я показала Джиму Керри Москву",

– хвастается балерина.

По словам Волочковой, у них даже могли бы сложиться отношения, так какой он был ею просто очарован. Но любовному роману не суждено было сбыться – никто не хотел оставлять свою родину. Рассказав о тяжелом расставании с Сулейманом Керимовым и потере ребенка, звезды решили отправиться в баню, где парили друг друга вениками и показали свои настоящие фигуры.