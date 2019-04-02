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"Демон": Богомолов рассказал о тяготах жизни с Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Всплыли личные подробности отношений звезд

С недавнего времени режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перестали скрывать свою любовную связь. Пара вместе появляется на мероприятиях и летает за границу в отпуск.

На своей странице в социальных сетях он опубликовал снимок из Праги, где на фоне собора стоит девушка, очень похожая на Собчак. Режиссер сопроводил фотографию интимными подробностями о характере возлюбленной.

"На фото – опаснейший человек! И не верьте этому взгляду в небо. Этой обращенности к Собору. Это демон, ацки разыгравший меня вчера. Пол дня я бесился и возмущался, потом пол ночи ржал и восхищался",

– эмоционально высказался Богомолов.

Собчак пост оценила "лайком", но от комментариев воздержалась. Подписчики, наоборот, не смогли оставить свое мнение при себе: они желают узнать, что же такое невероятное вытворила Ксения Анатольевна.

"Да, она фантастическая женщина", "Остроте ума этого демона можно только завидовать)) Не сомневаюсь, что было нечто гениальное)", "Девочка демон",

– комментируют пользователи.

Кто-то выразил мнение о том, что здоровье Константина Богомолова может сильно подкоситься из-за таких эмоциональных перепадов. Но мужчина, похоже, не переживает и наслаждается новыми отношениями.

Только недавно влюбленная пара перестала скрывать свои чувства – мужчина сжал Собчак в объятьях на одной из вечеринок и признался в любви. А позже появились слухи, что телезвезда может быть беременна – на фото ее живот заметно округлился, а сама она рассказывала, что мечтает завести еще одного малыша. 

Дарья ПЕТРОВА
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