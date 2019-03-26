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"Беременна от Богомолова": в Сети обсуждают округлившийся живот Собчак

Ксения Собчак. Фото: Ведомости/ТАСС
По слухам, телеведущая ждет второго ребенка

Новые фотографии Ксении Собчак вызывают много домыслов: подписчики и некоторые издания уверены: девушка находится в положении. Главным поводом для такого предположения послужил снимок из Катара – телеведущая стоит в профиль в свободном халате, но видно, что живот заметно округлился.

Что это: неудачно подобранный образ или вторая беременность – пока неизвестно. Ксения на вопросы подписчиков не реагирует.

"Беременная Ксения в халате", "Никогда не поверю что вы от него беременны!, хотя, все может быть", "Беременна от Богомолова…", "Ксю никак беременная ??? Останься там, где стоишь на фото и балдей",

– пишут комментаторы.

Предполагаемым отцом ребенка может быть режиссер Константин Богомолов. С недавних пор влюбленная пара перестала скрывать свои чувства – мужчина сжал Собчак в объятьях на одной из вечеринок и признался в любви. 

В одной из телепередач журналистка рассказала, что ее брак с мужем Максимом Виторганом убили недосказанность и частые претензии друг к другу. В эфире она также призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

Возможно, мечта Ксении Собчак исполнилась. Однако не все рады за 37-летнюю звезду, подписчики считают, что даже своему первенцу она уделяет мало времени.

"Мать по пустыне, отец в Италии, а ребенок с няньками?!?",

– интересуются пользователи.

Интересно, что несколько дней назад Собчак опубликовала фотографию с идеально худым животом, так что слухи о беременности звезды могут быть сильно преувеличены.

Свою первую беременность Ксения тщательно скрывала – фотографировалась в свободной одежде, выбирала правильные ракурсы для снимков, а все вопросы игнорировала. Возможно, в этот раз она решила поступить также.

Дарья ПЕТРОВА
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