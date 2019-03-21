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Собчак исполнила чувственный танец с любовником

Ксения Собчак. www.globallookpress.com
Телеведущая буквально светилась от счастья

Константин Богомолов признался Ксении Собчак в любви на вечеринке по случаю дня рождения оператора-постановщика и друга светской львицы Михаила Друяна. На глазах у всех режиссер, напевая хит Филиппа Киркорова  "Снег", пригласил телеведущую на танец, и они слились в крепких объятиях.

Избранник теледивы прекрасно исполнил песню. Сама же она буквально светилась от счастья, что вполне объяснимо, ведь услышать такое признание в любви – мечта каждой женщины. Видео того, как это было, опубликовала в соцсети модель и телеведущая Светлана Бондарчук.

Подписчики бурно отреагировали на ролик, но мнения разделились. Одни радовались за светскую львицу и восхищались тем, как ее возлюбленный выразил чувства. 

"Родственные души", "Ксюша само очарование,... прям такая застенчивая девушка...", "Да, влюбленная женщина сразу превращается в маленькую девочку, хрупкую, трогательную и слабую. Никогда Ксению такой не видела", "Так бежит мужчина только к любимке!", "Какие они счастливые! Как же приятно это видеть!", "Красиво, трогательно, чисто", "Такая нежная Ксения", "Хорошо, когда люди счастливы", 

– прокомментировали такие. Нашлось немало тех, кто сомневался в искренности отношений режиссера и теледивы. Они написали:

"Это все временно...", И мы... счастливы! Как на лобном месте "Дома-2", "Какие-то вялые объятия, Ксения не ожидала такой прыти от, в принципе застенчивого мальчика, пусть даже хорошего режиссера. Она слишком умна и прагматична, хоть и очень нехороша как личность,все суетится и суетится, на пути к своему сомнительному счастью идет по головам близких людей", "Надолго ли?", "Все знают, как Ксюша... лукава и расчетлива, и все понимают, что роман этот, к сожалению, не долговечен". 

Другим это совсем не понравилось. Они переживали за мужа "блондинки в шоколаде". 

"Как-то грустно и печально...", "Красавца Максима на...", "Почему мне жалко Максима?", "Оба неприятные...", "Что она в нем нашла? Он как из мультика .... дохлый и глазастый",  "Прям всем рассказывали, что это неправда, что любят друг друга с Виторганом. Двуличные лжецы!", "Ничего красивого. Расставаться нужно достойно, а не напоказ",

– возмутились они. А кто-то предположил:

"Можно сказать официально парой себя объявили?", "Свадьба?".

Между тем сама теледива поделилась мнением, что желания должны исполняться. на новом фото в Instagram она выглядит романтично.

 

Первый открытый выход Собчак и Богомолова в свет был на днях. Они вместе пришли в Большой театр на церемонию вручения премии BraVo. Получил награду и режиссер. 

Ксения и ее муж, Максим Виторган уже сообщили о расставании. До этого многие долго судачили о том, что у теледивы роман с Константином Богомоловым.

Прошлым летом режиссер расстался с женой – актрисой Дарьей Мороз. Однако теперь уже бывшим супругам удалось сохранить теплые отношения. Они сотрудничают, а иногда и появляются вместе на мероприятиях. Не так давно  были на презентации фильма Константина "Содержанки", в котором Дарья сыграла одну из главных ролей. Побывала там и Ксения, правда, старалась не привлекать внимание к себе. 

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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