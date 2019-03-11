"Женщина-вамп": Собчак оголодала после развода

Светская львица возбудила поклонников

После сообщения о разводе Ксения Собчак не затаилась, а, напротив, продолжает удивлять. Она все так же не отказывает себе в удовольствии явиться на глаза фанатам в провокационном виде. Свежее фото, выложенное ею в соцсети, шокировало их.

"У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость,пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел, (даже куда его и не зовут вовсе) в первую очередь, ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное... Так что, если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему, тсссс!.."

– поделилась она с подписчиками собственными мыслями и добавила хештег #жратьзахотелось.

Фолловеры откликнулись мгновенно. Недруги распекали теледиву, не подбирая выражений:

"Что за ужас? Фу", "Вы сильно умная, как я посмотрю", "Она про себя пишет?!", "Самокритично","Не суди других по себе", "Долго репетировали?", "В очередной раз унизила своих хейтеров", "Зачем так лицо вытянули? Аж форма жутко изменилась", "Какие-то странные посты от миссис президент, по идее ей и дела нет до кого-либо", "Понесли Митьку тапки...", "Лицемерная продажная деваха, типа очень умная", "Избалованное, высокомерное дерьмо... живущее на всем готовом".

Другие выразили собственные эмоции, причем очень разные:

"Женщина-вамп! Кого бы мне еще сожрать", "Ксения не останавливайтесь,у меня информационный оргазм с ваших последних двух постов".

Преданные, как и раньше, хвалили любимицу. "Какая шикарная", "Молодец", "Восторг", "Секас, Ксю", "Вы забавная", "Крутое фото", – написали они, добавив, что "расцвела Ксения" и они согласны с ее словами.



И все же блондинке в шоколаде, видимо, непросто дается расставание с мужем. Фанаты это заметили. "Ксения, что-то посты стали философские у Вас. Кто Вам так жизнь портит?" – написал один из них.

Кто-то заявил: "Адресовано, по всей видимости, Дарье Мороз (читайте ее последний пост), а Ксении Анатольевне не мешало бы помолчать", "Хорошая идея! А мужу помочь сделать выводы из этой глубочайшей мысли. Милый, я тебе не изменяю, а пиарю. Ну и бог с ним, что твоя роль – рогоносец".

Ранее телеведущая поместила в Instagram грустную публикацию. Может, так в Прощеное воскресенье она обратилась к пока еще супругу, предполагает сайт "Комсомольская правда".

Поклонники уверены, что печальные слова не вяжутся с образом Ксении, ведь привыкли, что она всегда хозяйка положения. Но в тот момент показала себя человеком, способным на ошибку.

Фанаты бросились на помощь Собчак. "Удивительно слышать о смирении от Ксении", "Встала, встряхнулась и пошла вперед", "Надо жить дальше. А время покажет", "Надо выдохнуть, все хорошо!", – посоветовали ей.

О предстоящем разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана рассказали они сами. Как выяснилось, знаменитые супруги давно не живут вместе. Заявление теледивы об этом взорвало Сеть.