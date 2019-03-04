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Виторган взорвался из-за Собчак

Ксения Собчак и Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Актер разошелся не на шутку

Максим Виторган в очередной раз не сдержался и высказал все, что думает. Обвинения в пиаре и притворстве ради выгоды задели его за живое. Рассвирепев, он отправил всех недругов далеко и надолго. 

Уже не раз подписчики заявляли в соцсети, что по требованию жены Ксении Собчак актер нарочно притворяется несчастным. Это дает ему возможность собрать больше зрителей на постановки со своим участием и, соответственно, неплохо подзаработать, да и супруга хорошо греет руки на скандале с их якобы разводом.

"За бабло можно все? Изобразить обманутого мужа, чтобы пришли на спектакль, а Ксюше заплатил Первый канал... Низко и стыдно. У Вас что-то свое вообще осталось, или Вы только выполняете указания Ксении Анатольевны? Имидж ничто, жажда все?", "Вы показываете сериал своей личной жизни и удивляетесь что его кто-то смотрит и помнит?"

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Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

В ответ на едкие замечания Максим заявил, что считает ерундой "хождения на ток-шоу, где перемывают белье". И обратился к фолловерам:

"Какое это все дает вам моральное право лезть ко мне со "своим мнением" о моей личной жизни? Почему вы считаете, что, если вам что-то и показывают, то непременно интересуются вашим мнением? Скажу по секрету: нет. Это не так".

Также он попросил, чтобы те, кто читает о нем подобное, шли на форумы, где находится эта информация, и там своим выражали свою точку зрения. И добавил, что не просил не лезть в его личную жизнь. "Я говорю: лезете со своими суждениями по этому поводу? – Идите..." – заключил Виторган.

Фанаты поддержали кумира: "Как можно вот так беспардонно, написать незнакомому человеку про его личную жизнь... Куда катится мир? Максим, забейте на таких, не обращайте внимания, мы Вас любим, ценим! Вам и Вашим близким всего самого наилучшего!", "Максим не обращайте внимания на сплетни, вы хороший актер, отец, сын! Даже если вы расстанетесь с Ксенией, все будет у Вас хорошо, это ваша жизни и решать Вам, с кем и как жить! Будьте счастливы и творческих Вам успехов!"

Один из подписчиков попытался объяснить, почему у других возникают плохие мысли. "Максим, наблюдаю несколько недель такую картину: все от малого до велика обсуждают вашу жизнь, а еще недавнюю статью про то, что Ксению нужно лишить родительских прав... Видите ли, Вы уделяете время своему сыну, очень много времени, а мама – нет. Я просто поражаюсь, как можно о таком говорить, когда не знаете, какие в семье отношения и роли. Вам желаю счастья и творческих высот", – отметил он.

А некоторые посетовали: "Жаль, что такая красивая пара распадается... очень жаль...", "Максим, скажите, что это слухи, что Вы развелись с Ксюшей?", "Вы с Ксенией – прекрасная пара! Хотелось бы увидеть вас вместе!".

Ранее Виторган отказывался реагировать на грязные сплетни. Он попросил, чтобы ему больше ничего по данному поводу не писали.

О грядущем расставании Ксении Собчак и Максима Виторгана говорят все чаще. А они сами молчат и только дают повод так думать. Не так давно актер и светская львица по отдельности прибыли на одну из вечеринок, не обращали внимания друг на друга, и многие решили, что звездная семья переживает серьезный кризис.

Блондинка в шоколаде натравила охрану на любопытных журналистов, чтобы не отвечать на их каверзные вопросы, и быстрехонько улизнула с мероприятия. А ее муж с прессой пообщался, но тему развода также не комментировал.

Максим просто дал понять, что сейчас смотрит на жизнь далеко не оптимистично. "Меня много что может расстроить. Я вообще пессимист", – признался актер в программе "Ты не поверишь!". 

Напряженная работа спасает Виторгана от грустных мыслей . Он стал режиссером-постановщиком спектакля, премьера которого скоро состоится в Москве, и все свободное время проводит в театре. Обручальное кольцо мужчина по-прежнему не носит. 

В конце прошлого года Ксению Собчак стали все чаще замечать в компании театрального режиссера Константина Богомолова. В декабре они вместе пришли на светскую премьеру и даже не прятались от журналистов.

Позже случайные свидетели засекли пару в Париже и Вене, где они "были на выставке, обнимались и целовались". К этому моменту режиссер уже развелся с женой – актрисой Дарьей Мороз, в браке с которой прожил восемь лет. 

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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