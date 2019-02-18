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Скандал с Собчак подкосил Виторгана

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Признание актера расстроило фанатов

Пока Ксения Собчак чересчур вольно себя ведет, Максим Виторган старается приспособиться к жизни без нее. Он погрузился в работу с головой. Только это, похоже, не на пользу: фанаты заподозрили, что он не ест, ведь совсем спал с лица, к тому же оказалось, что еще и не отдыхает.

В соцсети актер опубликовал фото. На нем он изображен с усталым, замученным видом, что сразу заметили подписчики.

"За последние 72 часа я спал 8 – 9", 

– сообщил Максим. И хотя добавил, что все это время "трижды переписывал финал #вгороделжедмитрове", и дал понять, как захвачен творчеством, поклонники заволновались. 

"А чей-то грустим, бодрее!", "Борода седая. Зачем такая нагрузка?", "Не береете Вы себя, дорогой Максим Эммануилович!", "Сложный режим!", – прокомментировали они пост. И посоветовали: "Берегите здоровье. Оно одно. Отдыхать нужно!", "Силы и мудрости, молчать и думать. Читайте стихи", "Берегите себя, Максим! Режим очень важен!".

Также актеру написали добрые пожелания. "Пусть удача будет рядом", "Сил и здоровья!", "Новой энергии!", "Спите больше", "Все будет отлично", "Все получится!" – отметили фанаты. А самые преданные продолжали твердить, как хорош Виторган: "У-у, какой", "А все ж таки-красавчик!", "Максим, Вы брутальный, умный, харизматичный. Тонкий".

Однако нельзя не заметить. что с актером на самом деле что-то происходит. Может, как раз недосып так отражается на его состоянии, что он иногда странно себя ведет. К примеру, на прошлой неделе Максим неожиданно признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Его жена на столь неординарное признание напрямую не отреагировала. Однако Собчак опубликовала в собственном телеграм-канале "Кровавая барыня" пост коллеги со словами "Довела мужика". Да еще и показала, как отплясывает в роскошном наряде, дескать, впадать в отчаяние не собирается.

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com

Скандал вокруг измены Ксении слегка поутихли, хотя подозрения о неверности телеведущей вроде как подтвердились. Но ни актер, ни телеведущая не спешат разводиться. К тому же вся эта шумиха, скорее всего, выгодна не только Собчак, но и Виторгану, выразили мнение в соцсети.

Душевные муки, переживаемые Максимом, видно, пошли ему на пользу – спровоцировали прилив творческих сил. К актеру пришло вдохновение, и он старается использовать момент по максимуму, вот и работает без сна и отдыха. Это позволяет думать, что супруг теледивы использует семейный разлад для карьеры, поэтому и не спешит расставаться с женой. А своими намеками, в которых как будто высмеивает жену и ее любовника, Виторган лишь накаляет ссоры, которые приносят ему, как творческому человеку, вдохновение, предположили фолловеры.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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