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Мстительный Виторган снова вцепился в Богомолова

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСобчак ушла от любимого
Супруг Ксении Собчак пристально следит за режиссером

СМИ продолжают наблюдать за Максимом Виторганом и Константином Богомоловым, которого называют любовником Ксении Собчак. Актер снова сделал выпад в сторону более удачливого режиссера.

На сей раз обошлось без кафе и мордобоя. Все началось с того, что в первых числах января Константин Богомолов на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал архивный снимок с писателем Фазилем Искандером. "Фото из детства. Мама в центре опершись на плечо Фазиля Искандера", – написал Богомолов.

Лишь сейчас в той же социальной сети Максим Виторган, который, отметим, не подписан на режиссера, тоже припомнил Фазиля Искандера, приведя его цитату про подлость. "Человек должен быть порядочным, это осуществимо в любых условиях и при любой власти. Порядочность не предполагает героичности, она предполагает неучастие в подлости", – сказал легендарный писатель. От себя Максим Виторган добавил только такие многозначительные слова: "Немного о личном".

Фото: instagram.com/mvitorgan

Возможно, эта приписка и стала для заинтересованной общественности догадкой, что таким образом мстительный актер снова сделал выпад в сторону более удачливого режиссера. Ранее появилась информация, что 21 января Максим Виторган разбил лицо Константину Богомолову. Разразился страшный скандал. Осуждали и мужа Ксении Собчак, даже предлагали его наказать, и ее саму.

Ни сама ведущая, ни ее мужчины ничего внятного о происшествии не говорят, хотя Константин Богомолов заявил, что у него сломан нос, а Максим Виторган сказал, что "закрыл гештальт". Необычнее всех ведет себя Ксения Собчак. Она упорно делает вид, что ничего не произошло, – обсуждает проекты, снимается, посещает светские мероприятия.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Олег РАЙЦИН
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