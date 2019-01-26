"А где муж?": Собчак отожгла с Верником

Теледива старается не вспоминать о конфликте Виторгана с Богомоловым

Скандал после драки мужа и "любовника" Ксении не утихает. Собчак пока никак не комментирует инцидент, зато постоянно показывает фото с новыми мужчинами, провоцируя подписчиков на различные догадки.

Ранее она выложила кадр с полуголым футболистом Федором Смоловым. Ночью же Ксения, видимо устав от слухов и сплетен, решила расслабиться в компании друзей. На помощь к ней пришли Игорь Верник и Глюкоза.

Подписчики тут же раскритиковали Ксению за поход в ресторан с друзьями. "А где муж?", "По рукам пошла...", "Слёзы текут непроизвольно. Думала, неужели так бывает, они созданы друг для друга", "Ксения, а что вас так веселит? Ну влюбились, понятно. Зачем мужа позорить?!".

При этом все же нашлись и те кто поддержал Собчак в это непростое для нее время. "Ксюша– красотка! Что все лезут? Пусть делает что хочет ! Это ее жизнь", "Хитрые лисята❤️", "Не судите и несудимые будете....", "Мужчина слева тоже ничего так".

Напомним, вечером 21 января Максим Виторган, якобы выследивКсению Собчак и Константина Богомолова, вызвал на разговор режиссера. Мужчины вышли на улицу, где один из них что-то долго и эмоционально говорил другому, после чего нанес удар кулаком в лицо.