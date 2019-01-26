"А где муж?": Собчак отожгла с Верником

Нибиру
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Скандал после драки мужа и "любовника" Ксении не утихает. Собчак пока никак не комментирует инцидент, зато постоянно показывает фото с новыми мужчинами, провоцируя подписчиков на различные догадки.
Ранее она выложила кадр с полуголым футболистом Федором Смоловым. Ночью же Ксения, видимо устав от слухов и сплетен, решила расслабиться в компании друзей. На помощь к ней пришли Игорь Верник и Глюкоза.
Подписчики тут же раскритиковали Ксению за поход в ресторан с друзьями. "А где муж?", "По рукам пошла...", "Слёзы текут непроизвольно. Думала, неужели так бывает, они созданы друг для друга", "Ксения, а что вас так веселит? Ну влюбились, понятно. Зачем мужа позорить?!".
При этом все же нашлись и те кто поддержал Собчак в это непростое для нее время. "Ксюша– красотка! Что все лезут? Пусть делает что хочет ! Это ее жизнь", "Хитрые лисята❤️", "Не судите и несудимые будете....", "Мужчина слева тоже ничего так".
Напомним, вечером 21 января Максим Виторган, якобы выследивКсению Собчак и Константина Богомолова, вызвал на разговор режиссера. Мужчины вышли на улицу, где один из них что-то долго и эмоционально говорил другому, после чего нанес удар кулаком в лицо.
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