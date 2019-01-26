"Хлопнула дверью": Собчак устроила скандал на ТВ из-за обсуждения драки мужа

Теледива не выдержала напора журналистов

Ксения Собчак, долго хранившая молчание о драке мужа с "любовником", должна была рассказать правду в эфире телеканала НТВ. Однако теледива устроила скандал перед началом съемок и покинула площадку.

Как сообщает сайт "НТВ", Ксения резко отреагировала на сюжет о потасовке между Виторганом и Богомоловым. Она ушла и "демонстративно хлопнула дверью".

Напомним, вечером 21 января Максим Виторган, якобы выследив Ксению Собчак и Константина Богомолова, вызвал на разговор режиссера. Мужчины вышли на улицу, где один из них что-то долго и эмоционально говорил другому, после чего нанес удар кулаком в лицо.

