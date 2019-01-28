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Собчак снова поймали с "любовником"

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
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Телеведущая позавтракала с режиссером в одном из московских кафе

Ксения Собчак как ни в чем не бывало показалась на людях с Константином Богомоловым. Это было в кофейне с таким же названием, как то, у которого ее муж Максим Виторган избил этого самого "любовника", но на Покровке.

Теледива и режиссер встретились там около 11:00. "Ксения заказала круассан и капучино, Константин – бокал игристого", – рассказала StarHit посетительница заведения.

Во время этого завтрака Собчак и Богомолов долго обсуждали то, что она показывала ему в телефоне. По словам очевидицы, "временами Ксюша очень мило улыбалась, и со стороны, конечно, все выглядело очень романтично и расслабленно".

Похоже, светская львица совсем не волнуется из-за скандала, который до сих пор обсуждают многие. Она беседовала с режиссером почти два часа, а потом они вместе ушли.

Со стороны могло показаться, будто это свидание. Однако некоторые заподозрили, что дело не в личных отношениях, и вся эта история с изменой, дракой – всего лишь еще одна постановка, которую мог придумать сам Богомолов, у которого хорошо выходят провокационные спектакли.

Один такой режиссер прорекламировал под постом о "переломанном в двух местах носе и смещенных костях черепа". А этот бедный нос никто не видел. Да и сам Константин уже на следующий день после того, как его беспощадно избил Максим Виторган, репетировал на сцене БДТ новую пьесу.

Готовится к премьере и Ксения. В ближайшее время на YouTube выйдет ее новое шоу "Осторожно, Собчак!". В нем она с привычной остротой будет брать интервью у знаменитостей. Несколько выпусков уже записаны.

Поэтому, возможно, история о любовной связи Собчак и Богомолова вполне может оказаться пиаром. Блондинка просто старается привлечь к себе внимание всеми доступными способами. 

Между тем на днях теледива попала в новый скандал. Не стесняясь в выражениях, она обвинила журналистов в том, что они без ее согласия пустили в эфир запись драки ее мужа с "любовником". Из-за этого она ушла и "демонстративно хлопнула дверью". 

А подписчики страницы Ксении в Instagram не унимаются. Они требуют, чтобы она объяснилась.

"Расскажи лучше, почему с НТВ сбежала? Испугалась вопросов о личной жизни? Да, уж, разозлила ты своих покровителей", "Как можно так запросто все сломать и разрушить, ведь он любил",

– возмущались они под ее новым постом.

Всю прошлую неделю СМИ и публика обсуждали разборку Максима Виторгана с Константином Богомоловым, о которой стало известно 21 января, даже пришли к выводу, что актер не выдержал и избил соперника. Многие осуждали его.

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Полина ДОРОЖКИНА
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