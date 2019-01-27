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Вскрылись подробности скандала с Собчак

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица нецензурно обвинила журналистов во лжи

Не успели утихнуть страсти после эпичной драки мужа Ксении Максима Виторгана с ее "любовником" Константином Богомоловым, как разразилась новая буря.

Накануне Собчак устроила истерику перед эфиром на НТВ якобы из-за неожиданных вопросов о нашумевшей потасовке. Телеведущая заявила, что ее не предупредили о теме программы, развернулась и ушла. Журналисты за словом в карман не полезли и выложили в телеграм-канале скрины переписки с Ксенией, где утверждались вопросы. Обсуждение пресловутого конфликта там тоже присутствовало.

В ответ на приведенные телевизионщиками доказательства Собчак весьма эмоционально высказалась, обвинив их во лжи. Видимо, слухи о разводе с Виторганом и столкновение двух мужчин в кофейне заставили блондинку изрядно понервничать – в своем телеграм-канале "Кровавая барыня" она не стеснялась в выражениях, обложив матом сотрудников телеканала.

"Я разговаривала устно с шеф-редактором при трех свидетелях и несколько раз сказала, что "точно ли разговор об Украине;? Шеф-редактор в конце попросил еще Курилы прокомментировать. Первый вопрос стоял про драку, и я сразу сказала что так не пойдет и это не может быть главной темой интервью. Шеф-редактор сказал: "Конечно, сейчас уберем, здесь он первым по ошибке стоит". В итоге целая подводка и сюжет посвящаются этой хрени и НИ СЛОВА про украину",

негодует Собчак.

Напомним, 21 января Виторган пришел в кафе, где были Собчак и Богомолов, и позвал режиссера на улицу "поговорить". Беседа окончилась потасовкой.


Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Кристина ЧЕРНИКОВА
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