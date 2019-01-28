Собчак раздела футболиста

Спортсмен потерял самообладание в присутствии телеведущей и показал голый торс

Ксения Собчак представила общественности свой новый проект в авторском канале YouTube. В первом выпуске новой программы "Осторожно, Собчак" появился Федор Смолов. Нападающий "Локомотива" поддался чарам звезды и продемонстрировал ей свой идеальный пресс.

Собчак позвала Смолова в свою передачу, чтобы обсудить его неудачное пенальти во время матча России и Хорватии летом 2018-го, после которого отечественные спортсмены выбыли из чемпионата мира. Однако теледиву, находящуюся на грани развода, больше интересовал не ответ футболиста, а его татуировки на торсе.

Во время интервью знаменитость заставила атлета снять футболку и долго не спускала взгляда с его пресса, не переставая его трогать. Футболист привел в полный восторг не только телеведущую, но и зрителей.

"Федор смущается, конечно, Ксению", "Ну крутой же, умный, красивый, воспитанный. Влюбилась бы", "Смолов так приятно улыбается", "Друг другу они очень симпатизирует, что делает интервью еще интереснее", "Федя хорош! Порадовал", – прокомментировали интервью пользователи Сети.

Что касается ответа на вопрос про пенальти, то футболист признался, что он очень нервничал и промахнулся из-за неуверенности в своих силах. Он также публично извинился перед болельщиками, добавив, что ему было стыдно.

К слову, новая программа Собчак вышла на фоне слухов о ее романе с Константином Богомоловым. Многие интернет-пользователи подозревают, что телеведущая подогревала интерес к себе с помощью "интрижки" с режиссером. А драка Максима Виторгана с Богомоловым была частью пиар-кампании Собчак.