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В скандале Собчак и Виторгана появилось новое лицо

Максим Виторган и Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеСобчак получит миллионы после скандала с "любовником"
В ситуации произошел новый поворот

СМИ продолжают муссировать шумиху вокруг предполагаемого любовного треугольника Максим Виторган – Ксения Собчак – Константин Богомолов. В скандале появилось новое действующее лицо – известный блогер.

Только ленивый не высказал своего мнения относительно того, что происходит в семейной жизни Ксении Собчак и Максима Виторгана и какое к этому отношение имеет режиссер Константин Богомолов. Свои пять копеек даже вставлял владелец Telegram-канала "Небожена", который, по слухам, вела блогер, журналистка, светская львица Божена Рынска.

Однако на самом деле это не так. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Божена расставила все точки над i, заявив, что не имеет никакого отношения к этому ресурсу.

"Слава Богу, мои друзья знают, что я всегда всем говорю все в лицо и никогда фиги в кармане не держу. Поэтому план рассорить меня с моими друзьями провалился. Мой круг хорошо знает мой характер. И все настоящие друзья и другие прекрасно знают, что я никогда не воткну нож в спину",

сообщила Рынска.

Она подчеркнула, что давно не интересуется личной жизнью знаменитостей. Однако именно ей приходится регулярно извиняться перед Максимом Виторганом. "Пожалуйста, не распространяйте сплетни про Ксению и Виторгана от моего имени. @mvitorgan уже забодали смски от меня с воплями: Макс, я в вашу жизнь не лезу, это не я, если чо. Макс, как приличный человек, отвечает всякий раз что то типа: ну ты чо, мать, все ж понятно. Но представляю, как ему с утра читать заголовок: "Божена Рынска прояснила свою роль в разводе Виторгана", – высказалась журналистка, вмешавшись в скандал.

В заключение Божена Рынска обозначила свою позицию в Сети: "Это мирный Инстаграм про собачку, кошечку и художников. И дизайн. Кому это интересно – я вам рада"

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Олег РАЙЦИН
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