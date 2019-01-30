Собчак получит миллионы после скандала с "любовником"

Из-за устроенной мужем драки гонорары теледивы вырастут в разы

Сообщения о разборке супруга Ксении Собчак Максима Виторгана с ее так называемым любовником Константином Богомоловым и видео этого увеличило популярность светской львицы. Она может много заработать, отметили эксперты.

"Ксения финансово поднимется на этом скандале. Драка мужа Собчак и режиссера Богомолова – это взрывная история, на которой выиграет именно Ксения. Для нее это такой бешеный пиар", – выразил уверенность в беседе с корреспондентом сайта "Комсомольская правда" профессиональный промоутер Сергей Лавров.

Он вообще считает, что "все это подстроено". Несмотря на то что "по видео драки, Виторган бил от души, вся ситуация выглядит как сценарий", поделился мнением специалист. Поэтому теперь Собчак засыпят предложениями новых проектов и работы, добавил Лавров.

И напомнил, что теледива "и раньше ездила со своими мастер-классами о теории успеха "Собчак – это бренд". А сейчас, "учитывая степень интереса, она сможет стадионы собирать". И прошлые гонорары Ксении за проведение мастер-классов – около 1,5 млн руб., которые для таких артистов, как Полина Гагарина и Дима Билан, были довольно серьезными, скорее всего, увеличатся не намного, но количество заказов наверняка вырастет.

Зато не меньше, чем в полтора раза, поднимется плата за ведение Ксенией корпоративов. Если раньше за один она брала от 1 млн 875 тыс. до 2 млн 250 тыс. руб., то нынче уже повысила минимальную планку до 3 млн рублей. А кто-то может и больше предложить, подчеркнул Лавров, напомнив, что так же было с Петросяном – после развода спрос на него резко подскочил.

Мало того, обогатится Ксения и на рекламе в Instagram. Пока она берет от 500 тыс. руб. за публикацию, но точно запросит от 1 млн и выше. Да и число таких заказов ей увеличится.

О драке Максима Виторгана и Константина Богомолова СМИ сообщили 21 января. Разразился страшный скандал. Осуждали и мужа Ксении Собчак, даже предлагали его наказать, и ее саму.

Ни сама теледива, ни мужчины ничего внятного о происшествии не говорят, хотя пострадавший заявил, что у него сломан нос, а его обидчик "закрыл гештальт". При этом сама блондинка в шоколаде заинтриговала поклонников, опубликовав в соцсети фото, на котором показалась в образе Анны Карениной.

Разговоры не стихают до сих пор. А теледива ведет себя как ни в чем не бывало – обсуждает проект, с разговорами, рассказами о котором прожила большой отрезок жизни.