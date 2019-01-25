Виторган сорвался после сообщения о новой встрече Собчак с "любовником"

Актер отказался реагировать на грязные сплетни

Спустя четыре дня с того момента, как стало известно о нападении на Константина Богомолова Максим Виторган обратился к поклонникам. Он резко ответил на полученное в соцсети письмо.

В нем кто-то сообщил, будто жена актера – известная журналистка Ксения Собчак – находится в компании ее так называемого любовника.

Муж теледивы не выдержал. "Ребята, завязывайте!" – потребовал он. И добавил, что, во-первых, "не работает по вызову", во-вторых, "не выдержит второй раз такого визга" и, в-третьих, "этот гештальт закрыл" (говоря проще – отпустил весь груз, который давит).

А потом еще заявил, чтобы Ксюше не писали, если когда-нибудь где-нибудь увидят его с кем-нибудь.

"Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны",

– заключил Максим. А комментарии закрыл.

Виторган, наверное, устал от скандальной истории, которая длится уже не больше месяца. Пересуды и толки об измене жены довели до того, что Виторган сорвался и избил Богомолова.

Непросто пришлось и супруге актера. Она столкнулась с "крупными проблемами". И, похоже, призадумалась о будущем.

О драке Максима Виторгана с Константином Богомоловым у одного из московских кафе стало известно в понедельник, 21 января. Режиссер получил серьезные травмы. При этом сам он сказал, что случившееся "было ожидаемо".

Причин происшествия называли несколько, но сводилось все к одному – неверности светской львицы. Говорили, что у ее мужа просто сдали нервы, и это вполне объяснимо.

В последнее время наружу вытащили столько грязного белья, что мало кто выдержал бы. Даже в соцсети Максима будто провоцировали на резкий шаг.

А после того, как он "разобрался", стали обзывать и даже предложили изолировать.



